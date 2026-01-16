Госкомвоенпром Республики Беларусь представляет новую снайперскую винтовку "Стилет"

ЦАМТО, 15 января. Результатом инициативной опытно-конструкторской работы коллектива ОАО "Кидма тек" (Республика Беларусь) стала новая снайперская винтовка с продольно-скользящим затвором СВ-1000 "Стилет" под патрон 7,62х54R.

Ключевые характеристики винтовки:

- дальность эффективного поражения: до 1000 м;

- высокая точность и кучность боя: на 100 м составляет около 1,0 см, а на дистанции до 700 м рассеивание не превышает 14 см, что гарантирует уверенное поражение цели в голову;

- оптимизированная работа с супрессором (глушителем): разница в точности стрельбы с ним и без него минимальна;

- сбалансированная конструкция: оптимально подобранные длина, толщина стенок и вес ствола, который вывешен практически к патроннику;

- надежная система боепитания: магазин новой конструкции успешно подтвердил свою работу на полигоне.

В настоящее время СВ-1000 "Стилет" проходит войсковые испытания по специально разработанной программе и методике. Отдельно проверятся взаимодействие снайперской винтовки с тепловизионными прицелами семейства PUMA от ОАО "Кидма тек" в ночных условиях.

Новая разработка ОАО "Кидма тек" – наглядный пример эффективного импортозамещения и быстрого воплощения инженерных идей в готовый, высокотехнологичный продукт, способный решать самые сложные тактические задачи, говорится в сообщении Госкомвоенпрома Республики Беларусь.