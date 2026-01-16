Войти
ЦАМТО

Госкомвоенпром Республики Беларусь представляет новую снайперскую винтовку "Стилет"

383
0
0
Патроны
Патроны 5,45х39 мм, 7,62х39 мм, 7,62х54 мм и 12,7х108 мм.
Источник изображения: seoma.ru

ЦАМТО, 15 января. Результатом инициативной опытно-конструкторской работы коллектива ОАО "Кидма тек" (Республика Беларусь) стала новая снайперская винтовка с продольно-скользящим затвором СВ-1000 "Стилет" под патрон 7,62х54R.

Ключевые характеристики винтовки:

- дальность эффективного поражения: до 1000 м;

- высокая точность и кучность боя: на 100 м составляет около 1,0 см, а на дистанции до 700 м рассеивание не превышает 14 см, что гарантирует уверенное поражение цели в голову;

- оптимизированная работа с супрессором (глушителем): разница в точности стрельбы с ним и без него минимальна;

- сбалансированная конструкция: оптимально подобранные длина, толщина стенок и вес ствола, который вывешен практически к патроннику;

- надежная система боепитания: магазин новой конструкции успешно подтвердил свою работу на полигоне.

В настоящее время СВ-1000 "Стилет" проходит войсковые испытания по специально разработанной программе и методике. Отдельно проверятся взаимодействие снайперской винтовки с тепловизионными прицелами семейства PUMA от ОАО "Кидма тек" в ночных условиях.

Новая разработка ОАО "Кидма тек" – наглядный пример эффективного импортозамещения и быстрого воплощения инженерных идей в готовый, высокотехнологичный продукт, способный решать самые сложные тактические задачи, говорится в сообщении Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 15:16
  • 13444
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.01 14:19
  • 2
Проблемы с выпуском Ту-214 привели к смене руководства в "Туполеве"
  • 16.01 09:23
  • 0
Соседей не выбирают, но…
  • 16.01 09:08
  • 0
Безопасность по-европейски
  • 16.01 06:59
  • 0
Комментарий к "«Бои будут затяжными и кровопролитными». Потеряют ли ВСУ Славянск и Краматорск?"
  • 15.01 23:40
  • 0
Комментарий к "Названа способная перехватить «Орешник» система ПВО"
  • 15.01 22:08
  • 1
Китайская пресса раскрыла характеристики стратегической АПЛ нового поколения
  • 15.01 21:40
  • 0
Комментарий к "Китай превзошел Россию по числу атомных подлодок"
  • 15.01 19:19
  • 192
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 15.01 19:16
  • 0
Комментарий к "Россию обвинили в реализации программы США «Быстрый глобальный удар»"
  • 15.01 15:12
  • 2
В чем сила
  • 15.01 12:05
  • 10
Казахстан планирует организовать производство турецкого легкого танка "Тулпар"
  • 15.01 06:37
  • 0
Комментарий к "«Война изменится до неузнаваемости» Полковник Генштаба Андрей Демуренко — об уроках СВО, переменах в армии и оружии будущего"
  • 15.01 05:11
  • 2
На Зеленодольском заводе модернизировали производственные мощности
  • 15.01 03:40
  • 0
Комментарий к "Новая гиперзвуковая ракета Х-99 вдребезги разнесет любой украинский объект"