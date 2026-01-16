Войти
Lenta.ru

В России рассказали о «Грачатах» подводного спецназа

429
0
0
Противодиверсионный катер «Грачонок»
Противодиверсионный катер «Грачонок».
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Kremlin Pool

«Красная звезда»: Водолазы-разведчики ВМФ России используют катера «Грачонок»

Водолазы-разведчики из подразделений ПДСС (подводные диверсионные силы и средства) Военно-морского флота (ВМФ) России используют различные лодки и катера проекта «Грачонок». Об оснащении подводного спецназа рассказали в публикации газеты «Красная звезда».

Отмечается, что в задачи подразделений ПДСС Северного флота (СФ) входит осмотр кораблей и бухт, а также поиск и обезвреживание потенциально опасных предметов. В ходе мониторинга акватории боевые пловцы используют быстроходные катера и надувные лодки с жестким днищем. Патрулирование прибрежной зоны ведут на противодиверсионных катерах проекта 21980 «Грачонок».

«В состав СФ входят несколько таких катеров, оснащенных разнообразным оборудованием для выполнения соответствующих задач вплоть до дистанционного исследования дна на глубине до 200 метров, а также обеспечения водолазных спусков», — говорится в материале.

Первый катер проекта 21980 заложили в 2008 году. ВМФ России уже передали 28 «Грачат». В арсенал катера входит установка с крупнокалиберным пулеметом, противодиверсионные гранатометы и переносные зенитные ракетные комплексы. Представители проекта 21980 несут телеуправляемые подводные аппараты «Фалкон» и поисковые комплексы «Кальмар», которые позволяют обследовать поверхность дна.

В декабре стало известно, что в 2025 году судостроительные предприятия сдали 19 кораблей и три подлодки для ВМФ России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
21980 Грачонок
СФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 15:16
  • 13444
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.01 14:19
  • 2
Проблемы с выпуском Ту-214 привели к смене руководства в "Туполеве"
  • 16.01 09:23
  • 0
Соседей не выбирают, но…
  • 16.01 09:08
  • 0
Безопасность по-европейски
  • 16.01 06:59
  • 0
Комментарий к "«Бои будут затяжными и кровопролитными». Потеряют ли ВСУ Славянск и Краматорск?"
  • 15.01 23:40
  • 0
Комментарий к "Названа способная перехватить «Орешник» система ПВО"
  • 15.01 22:08
  • 1
Китайская пресса раскрыла характеристики стратегической АПЛ нового поколения
  • 15.01 21:40
  • 0
Комментарий к "Китай превзошел Россию по числу атомных подлодок"
  • 15.01 19:19
  • 192
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 15.01 19:16
  • 0
Комментарий к "Россию обвинили в реализации программы США «Быстрый глобальный удар»"
  • 15.01 15:12
  • 2
В чем сила
  • 15.01 12:05
  • 10
Казахстан планирует организовать производство турецкого легкого танка "Тулпар"
  • 15.01 06:37
  • 0
Комментарий к "«Война изменится до неузнаваемости» Полковник Генштаба Андрей Демуренко — об уроках СВО, переменах в армии и оружии будущего"
  • 15.01 05:11
  • 2
На Зеленодольском заводе модернизировали производственные мощности
  • 15.01 03:40
  • 0
Комментарий к "Новая гиперзвуковая ракета Х-99 вдребезги разнесет любой украинский объект"