Министр призвал ВМС США воевать прямо сейчас

Фото: Marco Bello / Reuters
Фото: Marco Bello / Reuters.

Министр Фелан призвал ВМС США воевать прямо сейчас

Военно-морским силам (ВМС) США нужно действовать и рисковать сейчас уже так, будто бы Соединенные Штаты находятся в состоянии войны прямо сейчас, заявил министр Джон Фелан. Об этом сообщает издание Defense News.

По словам чиновника, ВМС должны уделять первостепенное значение скорости и готовности к риску, что позволит США оставаться в состоянии готовности к международному вооруженному конфликту.

Фелан отметил некоторые «глупые» методы, замеченные им на американских верфях, в частности, расположенные в сотням метров от сварщиков туалеты и складские помещения, и плохую парковку для желающих попасть в офис работников. Также шок у министра вызвало посещение одного из американских ракетных предприятий площадью более 23 тысяч квадратных метров, на котором утром работало всего 18 человек.

«Мы должны вести себя так, как будто каждые выходные играем в футбол против команд Майами или Индианы», — сказал министр ВМС США.

По его словам, конфликты могут вспыхнуть в любой момент, поэтому выражение «Я бы хотел» в таком контексте указывает на очень плохое отношение к складывающейся реальности.

В декабре издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что кандидат на пост главы ВМС США бизнесмен Джон Фелан, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом, вызывает беспокойство военных.

