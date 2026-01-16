Войти
Фидан: с приходом Трампа роль США в украинском конфликте изменилась на нейтральную

Источник изображения: © AP Photo/ Alex Brandon

Изменилась также историческая роль и ответственность Соединенных Штатов в контексте европейской безопасности, отметил глава турецкого МИД

СТАМБУЛ, 15 января. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что роль США в конфликте Украины и России стала в большей степени нейтральной, а также изменились параметры ответственности США за безопасность Европы.

"Мир, который будет достигнут, будет не только миром между Россией и Украиной. По сути, это будет также мир между Европой и Россией. Как вы знаете, после прихода [президента США Дональда] Трампа к власти в Америке возникла другая проблема. США поменяли свою ведущую роль в российско-украинском конфликте и, по сути, приняли нейтральную позицию. Также изменилась историческая роль и ответственность Америки в контексте европейской безопасности", - заявил Фидан на пресс-конференции в Стамбуле.

Он отметил, что "если российско-украинский конфликт сам по себе являлся проблемой, то итоговая позиция Америки создала другую проблему", а "европейская безопасность очень серьезно связана с безопасностью Украины". 

Страны
Россия
США
Турция
Украина
