Компания Boeing опубликовала данные по поставкам авиатехники в 2025 году

Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 15 января. Компания Boeing 13 января опубликовала некоторые данные о производстве и поставках в секторе военной авиации по результатам последнего квартала 2025 года и в целом за прошедший год.

В общей сложности в течение года компания передала заказчикам в рамках заключенных контрактов 127 военных самолетов и вертолетов семи различных моделей (в т.ч. 37 ед. в 4-м квартале).

Так, предприятие в Меса (шт.Аризона) в 2025 году поставило СВ США, а также экспортным заказчикам в рамках программы "Иностранные военные продажи" и прямых коммерческих контрактов 19 новых и 42 модернизированных из более ранних версий ударных вертолета AH-64E "Апач Гардиан".

Предприятие Boeing в Филадельфии поставило ВС США и иностранным заказчикам 14 тяжелых транспортных вертолетов CH-47F "Чинук", включая три новых и 11 модернизированных из предыдущих версий. Кроме того, ВВС США были поставлены 6 вертолетов MH-139A "Грей Вольф".

Завод Boeing в Сент-Луисе поставил командованиям ВВС и ВМС США 9 многоцелевых истребителей F-15EX "Игл" и 14 истребителей F/A-18E/F "Супер Хорнет".

Предприятие Boeing в штате Вашингтон поставило 14 многоцелевых транспортов-заправщиков KC-46A "Пегасус" и 6 морских патрульных самолетов P-8A "Посейдон".

Кроме того, в 2025 году компания Boeing поставила заказчикам 4 коммерческих спутника.

Официальный отчет не содержит данных о поставках учебно-тренировочных самолетов T-7A "Рэд Хок", которые, как ожидается, станут одним из ключевых продуктов Boeing в секторе военной авиации на ближайшие годы.

Более подробный отчет о результатах 2025 года компания Boeing намерена опубликовать 27 января 2026 года.

