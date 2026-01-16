Кремль согласен с Трампом, что Зеленский тормозит мирный процесс

Президент России Владимир Путин и российская сторона сохраняют свою открытость, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Кремль согласен с позицией президента США Дональда Трампа, что именно Владимир Зеленский тормозит мирный процесс по Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Здесь можно согласиться. Это действительно так. Президент [России Владимир] Путин и российская сторона сохраняют свою открытость", - сказал Песков, комментируя слова Трампа в интервью американским СМИ. "Позиция российской стороны хорошо известна и американским переговорщикам, и президенту Трампу. Она хорошо известна и в Киеве, и руководству киевского режима. Это позиция последовательная", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.