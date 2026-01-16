Войти
ЦАМТО

Египет рассматривает возможность закупки самолетов ДРЛО "ГлобалАй" шведской Saab

Самолет Northrop Grumman E-2C Hawkeye, оборудованный системой АВАКС. Фото с сайта www.navy.mil
Самолет Northrop Grumman E-2C Hawkeye, оборудованный системой АВАКС. Фото с сайта www.navy.mil.

ЦАМТО, 15 января. Египет рассматривает возможность замены устаревающего парка американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-2C на платформу "ГлобалАй" (GlobalEye) шведской Saab.

Как сообщает Tactical Report, начавшиеся летом 2025 года консультации перешли в официальную фазу межправительственного согласования, которую курируют управление вооружений ВС Египта и командование ВВС. В случае подписания контракта, Египет станет вторым оператором "ГлобалАй" на Ближнем Востоке после ОАЭ.

Переговоры начались на Парижском авиасалоне в конце июня 2025 года, где египетская военная делегация изучила системы воздушного наблюдения Saab и впоследствии продолжила обмен информацией. Контакты переросли в этап межправительственного обсуждения.

Египет стремится ускорить сделку из-за обострения угроз в Красном море, нестабильности в Ливии и необходимости защиты газовых месторождений в Средиземноморье. Обсуждается закупка партии самолетов (предположительно от 2 до 4 ед.), а также пакет обучения, наземного оборудования и долгосрочной технической поддержки.

Цель проекта: замена парка E-2C, которые эксплуатируются Египтом с конца 1980-х и уже не в полной мере отвечают современным угрозам (крылатые ракеты, малозаметные БЛА). Египет привлекает в шведской платформе "ГлобалАй" возможность многодоменного наблюдения (воздух, море, суша) с одного борта, большая высота полета и длительность патрулирования (до 13 часов) по сравнению с американской платформой.

Несмотря на продвинутые переговоры с Saab, Египет также рассматривал предложения по американским E-2D "Эдванст Хоукай" и E-7A "Веджтейл". Египетские военные эксперты отдают предпочтение шведской платформе перед американскими аналогами по ряду причин: "ГлобалАй" способен одновременно отслеживать воздушные, морские и наземные цели (включая движущиеся объекты на суше), что критично для мониторинга Синайского полуострова и границ; платформа на базе дальнемагистрального бизнес-джета Bombardier Global 6000 или 6500 может находиться в воздухе более 13 часов, что значительно превосходит возможности E-2C; РЛС Erieye ER эффективна против малозаметных целей, таких как крылатые ракеты и дроны-камикадзе.

На текущий момент главным техническим вызовом остается объединение шведских систем с "разношерстным" парком египетской техники (американской, российской, французской и китайской) для защищенного обмена данными. Египет также настаивает на передаче технологий для организации местного обслуживания и ремонта, что требует согласования со строгими экспортными правилами Швеции.

Интерес к "ГлобалАй" возрос на фоне недавнего успеха Saab: в конце декабря 2025 года контракт на эти самолеты подписала Франция, что подтвердило конкурентоспособность шведской платформы на мировом рынке.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Ливия
ОАЭ
США
Франция
Швеция
Продукция
E-2D
E2C
Erieye
GlobalEye
Компании
Bombardier
