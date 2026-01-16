Войти
ЦАМТО

Болгария бесплатно получит семь тральщиков от союзников по НАТО

336
0
0
Флаг Болгарии
Флаг Болгарии.
Источник изображения: © Image by Виктор Сапожников from Pixabay

ЦАМТО, 15 января. Болгария подписала контракт на приобретение семи минных тральщиков из состава ВМС Бельгии и Нидерландов.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил уходящий в отставку министр обороны страны Атанас Запрянов.

Правительство Болгарии ушло в отставку в середине декабря, но продолжает выполнять полномочия до формирования нового кабинета министров.

"Четыре из этих кораблей будут поставлены из Бельгии, а три – из Нидерландов. Цена этих кораблей политическая, они поставляются бесплатно", – заявил после заседания правительства министр, слова которого приводит агентство БТА.

Общая сумма на ремонт и восстановление кораблей составит 42 млн. евро в течение четырех лет. Первый корабль будет отправлен в Болгарию в текущем году после завершения процедуры переговоров.

Как отмечает "РИА Новости" со ссылкой на министра, "поставка кораблей важна для дальнейшего развития противоминного потенциала ВМС Болгарии, поскольку в эксплуатации все еще находятся корабли советской эпохи, а некоторые из них уже отслужили свой срок".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Болгария
Нидерланды
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 15:16
  • 13444
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.01 14:19
  • 2
Проблемы с выпуском Ту-214 привели к смене руководства в "Туполеве"
  • 16.01 09:23
  • 0
Соседей не выбирают, но…
  • 16.01 09:08
  • 0
Безопасность по-европейски
  • 16.01 06:59
  • 0
Комментарий к "«Бои будут затяжными и кровопролитными». Потеряют ли ВСУ Славянск и Краматорск?"
  • 15.01 23:40
  • 0
Комментарий к "Названа способная перехватить «Орешник» система ПВО"
  • 15.01 22:08
  • 1
Китайская пресса раскрыла характеристики стратегической АПЛ нового поколения
  • 15.01 21:40
  • 0
Комментарий к "Китай превзошел Россию по числу атомных подлодок"
  • 15.01 19:19
  • 192
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 15.01 19:16
  • 0
Комментарий к "Россию обвинили в реализации программы США «Быстрый глобальный удар»"
  • 15.01 15:12
  • 2
В чем сила
  • 15.01 12:05
  • 10
Казахстан планирует организовать производство турецкого легкого танка "Тулпар"
  • 15.01 06:37
  • 0
Комментарий к "«Война изменится до неузнаваемости» Полковник Генштаба Андрей Демуренко — об уроках СВО, переменах в армии и оружии будущего"
  • 15.01 05:11
  • 2
На Зеленодольском заводе модернизировали производственные мощности
  • 15.01 03:40
  • 0
Комментарий к "Новая гиперзвуковая ракета Х-99 вдребезги разнесет любой украинский объект"