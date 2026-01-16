Болгария бесплатно получит семь тральщиков от союзников по НАТО

ЦАМТО, 15 января. Болгария подписала контракт на приобретение семи минных тральщиков из состава ВМС Бельгии и Нидерландов.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил уходящий в отставку министр обороны страны Атанас Запрянов.

Правительство Болгарии ушло в отставку в середине декабря, но продолжает выполнять полномочия до формирования нового кабинета министров.

"Четыре из этих кораблей будут поставлены из Бельгии, а три – из Нидерландов. Цена этих кораблей политическая, они поставляются бесплатно", – заявил после заседания правительства министр, слова которого приводит агентство БТА.

Общая сумма на ремонт и восстановление кораблей составит 42 млн. евро в течение четырех лет. Первый корабль будет отправлен в Болгарию в текущем году после завершения процедуры переговоров.

Как отмечает "РИА Новости" со ссылкой на министра, "поставка кораблей важна для дальнейшего развития противоминного потенциала ВМС Болгарии, поскольку в эксплуатации все еще находятся корабли советской эпохи, а некоторые из них уже отслужили свой срок".