Начальник Генерального штаба ВС РФ проинспектировал группировку войск "Центр"

Начальник Генштаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
ЦАМТО, 15 января. Начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями ГрВ "Центр", действующими на днепропетровском направлении в зоне проведения СВО.

В ходе работы на пункте управления группировкой войск "Центр" генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командующих 2-й и 51-й армиями, командиров соединений, других должностных лиц по текущей обстановке, сложившейся в зоне ответственности и результатах выполнения боевых задач.

В завершении работы начальник Генерального штаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр", отметив успехи в освобождении Донецкой Народной Республики, и поставил задачи на дальнейшие действия, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Основные тезисы выступления В.Герасимова

- Соединения и воинские части группировки "Днепр" наступают в направлении города Запорожье, освобождены населенные пункты Белогорье и Новобайковское.

- Наиболее упорные бои развернулись в зоне ответственности группировки войск "Центр". Соединения и воинские части группировки "Центр", завершив ликвидацию окруженного противника и освобождение городов Красноармейск и Димитров, развивают наступление, продолжая освобождение территории Донецкой Народной Республики.

- Командование вооруженных сил Украины любыми способами, не считаясь с потерями, стремится остановить наше наступление. Однако, благодаря мужеству и героизму российских солдат и офицеров, кропотливой и слаженной работе штабов, а также уверенному руководству подчиненными соединениями и воинскими частями командующими и командирами, эти планы противника сорваны.

- Продолжаются бои по уничтожению подразделений ВСУ в городе Константиновке.

- Войска группировки "Запад" активно развивают наступление на краснолиманском направлении.

- После освобождения в ноябре прошлого года Купянска подразделениями группировки "Запад" противник предпринимал несколько попыток демонстрации якобы своего присутствия в городе. ВСУ предпринимали, в том числе попытки установки флагов Украины на административных зданиях Купянска с помощью беспилотников. Эти действия были пресечены. На купянском направлении войска группировки "Запад" продолжают ликвидацию формирований ВСУ, окруженных на восточном берегу реки Оскол. Завершается освобождение Купянск-Узловой.

- Группировка войск "Восток", завершив освобождение города Гуляйполе и форсировав реку Гайчур, развивает наступление в Запорожской области и одновременно с этим расширяет полосу безопасности в Днепропетровской области.

- Южная группировка войск, освободив Северск, активно продвигается на запад в общем направлении на Славянск.

- За две недели января освобождено восемь населенных пунктов и под наш контроль перешло более 300 квадратных километров территории.

- Группировка войск "Север" продолжает выполнять задачи по расширению полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. В течение первых двух недель января 2026 года были освобождены Грабовское и Комаровка.

Наступление соединений и воинских частей Объединенной группировки войск ведется практически на всех направлениях.

