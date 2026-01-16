Войти
В подполье рассказали об отношении украинцев к назначению Федорова главой МО

Источник изображения: © REUTERS/ Andrii Nesterenko

Назначение Михаила Федорова на должность вызвало сомнения среди граждан Украины касательно его компетенции

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Назначение Михаила Федорова новым главой украинского военного ведомства вызвало сомнения среди граждан Украины касательно его компетенции. Об этом ТАСС рассказали в пророссийском подполье.

"Назначение Михаила Федорова министром обороны Украины стало для общества зеркалом, в котором смешались усталость от войны, скепсис ко власти и робкая надежда на перемены. Центральная точка раскола - личность самого Федорова", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что для одних Федоров - это молодой технократ, известный как "цифровой визионер" и создатель приложения "Дія". Как отметил представитель подполья, сторонники нового министра обороны видят в нем человека, способного побороть архаичную коррупцию в министерстве с помощью IT-транспарентности и наладить логистику, как он это сделал со Starlink.

"Его оппоненты же видят полное отсутствие военного образования и опыта. Для многих военных, ветеранов и их семей это назначение выглядело издевательством. Критики прямо заявляли, что человек, не знающий о методах ведения боя, не может руководить обороной страны в разгар полномасштабной войны, и называли это решение имитацией управления", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, он указал, что в заявлениях Федорова о дефиците в 300 млрд гривен и розыске 2 млн украинцев за уклонение от мобилизации часть общества услышала не готовность решать проблемы, а попытку заранее оправдать будущие неудачи. "Его слова о "деоккупации Купянска" и приоритете роботов над людьми были восприняты скептически как красивая, но далекая от окопной реальности риторика", - отметил представитель подполья.

"Минобороны с его гигантским бюджетом называют самым коррумпированным ведомством, а цифровизацию можно использовать для создания сложных, неосязаемых и потому бесконтрольных схем. Появились предположения, что Федоров - "удобная фигура", на которую можно переложить ответственность, если такие схемы вскроются", - добавил собеседник агентства.

Назначение нового министра обороны Украины

14 января Верховная рада со второй попытки проголосовала за назначение Федорова министром обороны Украины. 13 января утверждение по его кандидатуре отложили после провала голосования по другому назначению - Дениса Шмыгаля на пост министра энергетики. Ранее Федоров был первым вице-премьером, министром цифровой трансформации. Также 14 января Рада проголосовала за 18-е продление режима военного положения и всеобщей мобилизации. 

  В новости упоминаются
