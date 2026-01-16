Колесная роботизированная платформа AZAK с уникальной конфигурацией.

Компания AZAK из Денвера (США, шт. Колорадо) позиционирует себя как центр инноваций в области беспилотной наземной мобильности. Инженерами компании спроектирован наземная роботизированная платформа уникальной конфигурации. Аппарат выполнен на основе автономной колёсной системы, а не традиционной рамы. Вместо осей, трансмиссий и неподвижного кузова компания разработала каждое колесо как автономный силовой агрегат, в котором находятся двигатель, аккумулятор и основные компоненты привода.

Архитектура позволяет увеличивать крутящий момент за счёт добавления колёс, снижает центр тяжести и даёт возможность преодолевать препятствия, а не объезжать их. Такой наземный робот без шасси ведет себя иначе, чем обычные внедорожники. Он предлагает более высокое соотношение полезной нагрузки к весу, улучшенную устойчивость на неровной местности и возможность сборки платформ в нескольких конфигурациях без переделки конструкции транспортного средства.

Концепция стала центральной темой в работе AZAK с армией США, вызвав интерес со стороны подразделений, ищущих мобильные решения для пополнения запасов, противодействия БПЛА, выполнения задач по эвакуации в случае необходимости и систем запуска дронов.

Армейское командование провело испытание разработки AZAK в октябре 2025 года, в ходе конкурса xTechOverwatch на полигоне Национального учебного центра. Целью тестирования ставилось: понять, позволяет ли эта платформа изменить подход к планированию и выполнению задач отрядами. Солдаты использовали систему для выполнения различных полевых задач, в том числе для перевозки грузов, передвижения по пересечённой местности и запуска небольших дронов.

Согласно отзывам личного состава, роботизированная платформа от AZAK «позволяет использовать больше оружия в бою, снимает нагрузку, связанную с переноской тяжёлых грузов, а также может использоваться для запуска небольших дронов без риска для солдата». По данным разработчика, в ходе мероприятий система выдерживала нагрузку более 227 кг на пересечённой местности и меняла тактику действий отряда на каждом этапе испытаний.

Роботизированная платформа AZAK преодолевает каменистое препятствие, неся на себе груз весом около 250 кг.

Руководство AZAK выделяет три основных фактора, повлиявших на дизайн изделия:

Низкий центр тяжести: все компоненты привода расположены внутри колеса и ниже его середины, что повышает устойчивость и проходимость.

Более высокое соотношение полезной нагрузки к весу: отсутствие осей и шасси снижает вес системы.

Гибкая модульность: колесо можно установить на любую платформу, предназначенную для конкретной задачи, без специального корпуса.

«Мы не производим отдельные транспортные средства, мы предоставляем базовый двигатель для наземных автономных систем в бесконечном количестве конфигураций», – заявили в AZAK.

Разнообразие конфигураций AZAK

Касаясь вопросов управления навигацией и обхода препятствий, представитель разработчика пояснил, что платформа разработана для упрощения автономного вождения, а не для использования сложного программного обеспечения для обхода препятствий. Иными словами, она «не зависит от управления» и может быть интегрирована в любой стек автономного вождения, а механика системы позволяет ей напрямую взаимодействовать с рельефом местности.

Роботизированная платформа AZAK с другим наземным РТК во время тестирования xTechOverwatch 2025.

По словам разработчиков, для платформы «обход препятствий часто не требуется. Устойчивость, мощность и дорожный просвет позволяют ей преодолевать объекты, которые другие транспортные средства должны обнаруживать, объезжать или просто не могут преодолеть».

Колесо S26

Новейшее колесо S26 в четырёхколёсной конфигурации выдерживает нагрузку до 700 кг, что позволяет проводить операции на больших расстояниях и интегрировать тяжёлые полезные нагрузки, такие как разведывательные системы или кинетические перехватчики БПЛА.

В основе концепции разработки лежит многомодульность конфигурации. Каждое колесо имеет независимую трансмиссию, что позволяет линейно увеличивать крутящий момент при добавлении колес или модулей. Стандартная 4-колёсная конфигурация обеспечивает постоянный крутящий момент в 588 фунт-футов (около 796 ньютон-метров). При переходе на 6-колёсную конфигурацию система обеспечивает линейное увеличение крутящего момента до 882 фунт-футов (около 1195 ньютон-метров). Как сообщается компания разрабатывает более широкий спектр новых профилей миссий и расширенных конфигураций, не привязываясь к конкретным полезным нагрузкам или вариантам.

Роботизированная платформа AZAK на выставке SOF Week

Сообщается, что в 2025 году компания AZAK столкнулась с высоким спросом на свою продукцию. Поддерживается активное взаимодействие с силами специальных операций, боевыми группами бригад и армейскими подразделениями по модернизации, которые сосредоточились на медицинских и логистических потребностях. В настоящее время военные изучают платформу как мобильную базу для новых систем, в частности: платформы для запуска дронов, кинетических средства борьбы с БПЛА; модули ретрансляции связи, мобильные электростанции, а также средства обслуживания тяжелой техники.

Источник: Defence Blog