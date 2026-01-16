Войти
ИноСМИ

Фантастическая геополитика Трампа (Financial Times, Великобритания)

359
0
0
Информационный Центр саммита ЕС в Брюсселе
Информационный Центр саммита ЕС в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Virginia Mayo

FP: европейские страны должны объединится для защиты от США

Главной угрозой для европейских стран уже давно являются не Россия и не Китай, а США, пишет FP. Ситуация в Венесуэле и Гренландии однозначно говорит о разрушительных амбициях Штатов. Единственный выход для европейских стран — объединиться против Америки, считает автор статьи.

Говард Френч

Агрессивная позиция Белого дома уже подталкивает другие страны к тому, чтобы брать количеством

Много лет назад, изучая книгу о крепнущем самомнении Китая как о мировой державе, я впервые наткнулся на притчу о рисках, связанных с резкими и неприкрытыми геополитическими амбициями. Она мне настолько откликнулась, что я процитировал ее подробно — и сейчас приведу снова.

Образы из этого отрывка, принадлежащего перу стратега Эдварда Люттвака, ничуть не утратили своей силы и поныне. Однако сегодня бросается в глаза то, насколько изменился мир и насколько разительно поменялись ролями главные герои.

“Пассажиры в переполненном лифте, куда только что вошел чрезвычайно тучный господин Китай, должны действовать в целях самозащиты, если он примется стремительно толстеть, прижимая их к стенам, даже если он совершенно безобиден и по-настоящему приветлив. Кроме того, в переполненном лифте уже находился еще более тучный, шумный и нередко агрессивный господин Америка — но просто потому, что он уже долгое время был нашим попутчиком, за долгие десятилетия все привыкли и к его габаритам, и его экспансивности”, — написал Люттвак.

Сценарий Люттвака о лифте с оскорбительными телесными образами был опубликован более десяти лет назад на пике беспокойства насчет резкого взлета Китая. На тот момент еще самая густонаселенная страна в мире, после выдающихся экономических преобразований за последнюю четверть века она многих заставила поволноваться. Речь идет, в первую очередь, о западных странах во главе с США, которые уже давно привыкли не только к своему богатству, намного превосходящему среднемировые показатели, но и к власти и далеко простирающемуся влиянию, которые им подпитывались. Теперь им все чаще приходится нервно посматривать в зеркало заднего вида, чтобы увидеть, как стремительно Китай их догоняет.

Тогда Китай еще мог сподобиться на дружелюбие, как выразился Люттвак, но в любом случае был далек от того, чтобы быть “совершенно безобидным”. Поездка в переполненном лифте с новым пассажиром-тяжеловесом довела соседей Китая вроде Японии и морских стран Юго-Восточной Азии до удушья: когда Китай вложился в новый флот и начал с его помощью предъявлять незаконные требования почти ко всем странам Юго-Восточной Азии, им показалось, что их откровенно травят.

С тех пор больше всего изменились два момента: во-первых, большинство пассажиров пресловутого лифта привыкли к габаритам и весу Китая. Феноменальный экономический рост в стране несколько замедлился и, что еще важнее, перешел из потрясающего в ранг обыденного. Другой момент — разумеется, удивительное поведение США под руководством президента Дональда Трампа.

В 2017 году, когда я писал книгу “Все под небесами: как прошлое влияет на стремление Китая к мировому господству”, мне показалось резонным посоветовать США сохранять спокойствие. Мне казалось, что лучший путь — навести порядок у себя дома. Это означало оставаться относительно открытыми для остального мира, неуклонно вкладываясь в свои огромные достижения в области науки и образования. Вашингтону не следует чересчур остро реагировать на новую силу Китая, совершая ошибки, проявляя неуместную агрессию или чрезмерно выпячивая свою военную мощь. Вместо этого ему следует крепить свои союзы и упрочивать международное право.

Подобные меры восстановили бы его привлекательность для остального мира и заставили бы Китай соперничать на условиях, значительно более выгодных США. Они подразумевают, помимо прочего, мягкую силу, демократию, верховенство закона и готовность принять талантливых и трудолюбивых людей из любого уголка мира, откуда бы они ни приехали. Хотя Китай мало что сделал по этим последним пунктам, он неуклонно вкладывался в собственные сильные стороны, сохраняя дипломатическую сдержанность и одновременно крепя образовательную систему в качестве залога будущей конкурентоспособности.

Став президентом во второй раз после перерыва, Трамп делал практически противоположное по всем пунктам. Однако красочная притча Люттвака всплыла у меня в памяти с новой силой лишь в последние несколько недель.

Из-за сверхагрессивных действий в столь географически удаленных странах, как Нигерия, Сирия и Венесуэла, где Трамп ни много ни мало объявил себя “исполняющим обязанности президента”, предварительно распорядившись о похищении Николаса Мадуро, и угроз новых ударов в странах вроде того же Ирана, сегодня именно США наседают на остальных пассажиров лифта, вынуждая их вжиматься в стены. Если развивать метафору Люттвака, Китай расширялся главным образом за счет экономического роста. На втором сроке Трампа Вашингтон начал стремиться сделать это совершенно иначе — этот вид роста восходит к эпохе империй, когда первым инстинктом наций, соперничающих за богатство и власть в мире, было территориальное расширение. Все это привело к чему-то решительно немыслимому в эпоху, когда была написана притча об лифте. Сегодня скорее Китай, чем США выступает в качестве глобальной державы, поддерживающей статус-кво.

Ярчайший тому пример — недавнее обострение притязаний Трампа на Гренландию, которое угрожает превратить США в страну-изгоя. Его обещание добиться своего “так или иначе” больше напоминает разглагольствования голливудских гангстеров, чем привычную дипломатию. И это грозит окончательно разрушить отношения Вашингтона с Европой, превратив их из все более настороженного альянса в нечто совершенно ситуативное, отмеченное взаимной отчужденностью.

Как явствует из очевидных симпатий Трампа к президенту России Владимиру Путину и неубедительной поддержки Украины, возможно, именно этого он и добивался с самого начала. Американский президент никогда не производил на меня впечатления последовательного мыслителя или человека, способного к долгосрочному планированию, но сценарий Люттвака, если его довести до логического завершения, может немало рассказать нам о том, чего ожидать в стремительно меняющемся мире. И часть этих перемен действительно уже происходит.

Когда некто в переполненном лифте начинает вести себя агрессивно, пихаться локтями и кашлять людям в лицо, презрев общепринятые нормы и правила, у других пассажиров в какой-то момент не остается иного выбора, кроме как приструнить его. Это реальность, с которой мир постепенно свыкается после того, как Трамп заявил, что ему “нет дела” до международного права и что он ограничен лишь “собственной моралью”. Борьба, особенно на раннем этапе, может принимать различные формы — и не обязательно означает симметричный ответ на агрессию. В конце концов, мало у кого хватит смелости сражаться с гигантом в одиночку. Но, если перейти на язык международных отношений, они будут стремиться к численному превосходству и начнут формировать коалиции с обиженными соседями и даже с сочувствующими пассажирами соседнего лифта.

В этом смысл — по крайней мере частично — недавнего, пусть с таким большим опозданием заключенного Европой торгового соглашения с Южной Америкой. Его логика — подстелить соломку. Страны прибегают к подстраховке, когда долгосрочные партнерские отношения ставятся под сомнение — и можно ожидать, что таких случаев по всему миру будет все больше и больше в ответ на действия Трампа, словно объятого манией величия.

Другой пример, более загадочный и оттого удивительный, — новости о том, что Саудовская Аравия, нефтяная держава, которую активно охаживал Трамп, ведет переговоры о приобретении истребителей китайского производства для своих ВВС и заключила стратегический пакт о взаимной обороне с ядерным Пакистаном. При нынешнем президенте Вашингтон дал понять, что готов продать саудитам практически любое оружие, стоит им только пожелать, — вплоть до самых современных истребителей. Проблема в том, что непредсказуемое и агрессивное поведение Трампа заставляет их нервничать ничуть не меньше остальных.

Тяга остальных подстраховаться не сулит ничего хорошего США, затеявшим крайне безрассудную смену геополитической парадигмы, которая ослабляет их обязательства и подрывает взаимозависимость с давними союзниками в Европе и Азии ради фантастической идеи, что, господствуя в Западном полушарии, Америка будет в полном порядке — если не сказать больше.

Латинская Америка не идет ни в какое сравнение с традиционными союзниками США по НАТО, Японией и Южной Кореей — с точки зрения богатства, новшеств, технологий, производственного потенциала, численности населения и почти всех остальных конкурентных показателей, которые только можно помыслить. Это отнюдь не аргумент против возобновления инвестиций в Латинскую Америку, к которой США уже давно относятся как к чему-то второстепенному. Но мысль, что Америка при Трампе станет богаче и сильнее, перенацелив геополитику на родное полушарие, — сущее безумие.

Наконец, возникает еще одна проблема. Беспардонно вмешиваясь в дела Латинской Америки так же, как в Венесуэле, и угрожая Колумбии, Мексике и Кубе, США добьются лишь того, что баланс будет восстановлен и на их собственных задворках. Это лишь вопрос времени.

Говард Френч — обозреватель журнала Foreign Policy, профессор высшей школы журналистики Колумбийского университета и зарубежный корреспондент с большим опытом. Автор книг

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Венесуэла
Иран
Китай
Колумбия
Мексика
Нигерия
Пакистан
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США
Украина
Южная Корея
Япония
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 15:16
  • 13444
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.01 14:19
  • 2
Проблемы с выпуском Ту-214 привели к смене руководства в "Туполеве"
  • 16.01 09:23
  • 0
Соседей не выбирают, но…
  • 16.01 09:08
  • 0
Безопасность по-европейски
  • 16.01 06:59
  • 0
Комментарий к "«Бои будут затяжными и кровопролитными». Потеряют ли ВСУ Славянск и Краматорск?"
  • 15.01 23:40
  • 0
Комментарий к "Названа способная перехватить «Орешник» система ПВО"
  • 15.01 22:08
  • 1
Китайская пресса раскрыла характеристики стратегической АПЛ нового поколения
  • 15.01 21:40
  • 0
Комментарий к "Китай превзошел Россию по числу атомных подлодок"
  • 15.01 19:19
  • 192
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 15.01 19:16
  • 0
Комментарий к "Россию обвинили в реализации программы США «Быстрый глобальный удар»"
  • 15.01 15:12
  • 2
В чем сила
  • 15.01 12:05
  • 10
Казахстан планирует организовать производство турецкого легкого танка "Тулпар"
  • 15.01 06:37
  • 0
Комментарий к "«Война изменится до неузнаваемости» Полковник Генштаба Андрей Демуренко — об уроках СВО, переменах в армии и оружии будущего"
  • 15.01 05:11
  • 2
На Зеленодольском заводе модернизировали производственные мощности
  • 15.01 03:40
  • 0
Комментарий к "Новая гиперзвуковая ракета Х-99 вдребезги разнесет любой украинский объект"