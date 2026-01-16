Войти
Эксперт Шкурлатов: IT-гигант США сделал Украину полигоном для обкатки дронов

Американцы подсаживают ВСУ на покупку своей готовой продукции, не делясь технологиями, отметил председатель правления общероссийской организации "Офицеры России"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Американский IT-гигант Qualcomm использует Украину как бесплатный полигон для обкатки новых беспилотников собственного производства. Такое мнение выразил ТАСС председатель правления общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов.

"Запад и США однозначно поддерживают террористический киевский режим и ВСУ. Помогать они будут только им. Западные корпорации, в том числе американские, никогда не будут продавать России технологии и уже готовые устройства. Во-первых, им это запрещает санкционный режим. Кроме того, мы для них - потенциальный противник. Поддерживая ВСУ, западный IT-гигант убивает сразу двух зайцев. Во-первых, обкатывает свои беспилотные решения в ходе боевых действий на чужой территории под чужими флагами. Для них это бесплатный полигон", - сказал Шкурлатов.

Специалист подчеркнул, что, во-вторых, американцы подсаживают ВСУ на покупку своей готовой продукции, не делясь с украинцами технологиями. "Фактически являясь монополистом и навязывая цену на свою продукцию. Киевский режим чуть больше чем совсем зависит от западных поставок вооружений, техники и продукции двойного назначения. Конечно, они будут вынуждены пойти на условия американских IT-корпораций, в том числе Qualcomm", - сказал он.

Эксперт добавил, что в ходе апробации в рядах ВСУ американская компания получит возможность модернизировать свои изделия и устранить недостатки. "У Qualcomm хромает сама по себе летательная часть. У них все неплохо с софтом, технологическими решениями - системой навигации, наведения, машинным зрения. Но все полетные характеристики и форм-фактор этих дронов, конечно, хромают. В ходе современных боевых действий Qualcomm обкатают, доработают и усовершенствуют эти моменты", - отметил Шкурлатов.

Специалист отметил, что западные крупные корпорации используют конфликт на Украине и киевский режим "как первое окно возможности для совершенствования своей продукции". "К Киеву как относились как к дойной корове и возможности заработать и усовершенствовать свои военные технологии, так и будут относиться. Это чисто прагматичное отношение со стороны Запада, о союзнических и моральных обязательствах речи здесь не идет. Все про деньги. Американцы будут зарабатывать на этом конфликте до той поры, пока там есть возможность зарабатывать", - заявил председатель правления "Офицеров России".

Ранее сообщалось, что Qualcomm начал производить дроны, предназначенные исключительно для боевого применения вооруженными формированиями Украины. 

