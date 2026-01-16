Рассекречен внешний облик заокеанского танка M1E3 Abrams

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В американском "танке будущего", известном, как M1E3 Abrams, многое взято из образцов, уже находящихся на вооружении. Многое, но… все по порядку. О том, что в США на автосалоне в Дейтройте должны показать этот образец, говорили еще в прошлом году. В Сети даже появлялись фотографии, правда, только отдельных элементов конструкции. На них можно разглядеть верхнюю переднюю часть корпуса с двумя люками и область башни.

И вот, случилось: в среду, 14 января эту боевую машину представили полностью. Правда, у многих специалистов возникло ощущение, что конструкция еще не доделана. Если это перспективный образец, то где комплексы активной защиты - непременный атрибут всех новых танков? Например, в Китае КАЗы сейчас ставят не только на танки, но и на БМП и БМД. А здесь их просто нет.

Непонятно, что с двигателем. Ясно только, что решили отказаться от газовой турбины, сменив его на дизель от КАТ (точная мощность пока неизвестна).

Все ожидали, что старую 120-мм пушку М256 заменят на более современную XM360, но, похоже, и этого не сделали. Форма башни, которая стала необитаемой, имеет привычные очертания, правда в задней части приделана автоматизированная система заряжания с горизонтально лежащими снарядами. Дополнительное вооружение - это 7,62-мм пулемет, спаренный с пушкой.

На крыше башни стоит дистанционно - управляемый модуль с 12,7-мм пулеметом, 40-мм автоматическим гранатометом и ракетным противотанковым комплексом Javelin.

Обращает на себя внимание, что танк как-бы лежит на днище, отсюда делаются выводы, что на нем вместо торсионной применена регулируемая гидропневматическая подвеска. В мировом танкостроении это не ново. В российской технике что-то подобное применено на зенитной ракетно-пушечной установке 2С6 "Тунгуска" и ее модификациях. Пока M1E3, конечно, выглядит менее эффектно, чем презентованный ранее AbramsX, поэтому, возможно, окончательной версии могут многое поменять.

Роман Катков