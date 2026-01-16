Глаза вне суши: охрана баз ВМФ России усилена безэкипажными катерами

Аппараты будут патрулировать прилегающую акваторию и отражать атаки надводных беспилотников

Для охраны российских военно-морских баз начали применяться безэкипажные катера, выяснили «Известия». Они должны контролировать акваторию и при необходимости уничтожать морские дроны противника и другие надводные объекты, которые попытаются атаковать базы. Применение таких средств позволяет не рисковать экипажами и обходится дешевле. Катера могут обнаруживать цели, которые не видят радары, а при наличии гидроакустического оборудования способны отслеживать и подводную обстановку, говорят эксперты.

Роль безэкипажных катеров в охране баз

Безэкипажные катера (БЭК) начали использовать при защите пунктов базирования кораблей Военно-морского флота России. Соответствующие подразделения созданы в составе военно-морских баз, сообщили источники «Известий», знакомые с ситуацией.

Задача БЭКов – патрулирование акватории, а в случае необходимости — отражение атаки вражеских безэкипажных катеров и более крупных надводных объектов. На вооружение уже поступили новейшие аппараты отечественной разработки.

— Это требование времени, потому что именно БЭКи могут при подходе вражеских катеров уничтожать их, — рассказал «Известиям» военный эксперт, капитан 1-го ранга Василий Дандыкин. — Мы в этой сфере немного отстали, но сейчас всё наверстывается. Во-первых, применение безэкипажных катеров более безопасно, потому что позволяет не рисковать людьми. Во-вторых, это менее затратно, чем использование кораблей с экипажами.

По его словам, основная задача БЭКов — уничтожение атакующего врага. А кроме того, они могут вести разведку.

— Сейчас возможности такие есть. И это будет комбинированная работа — и с воздуха, и с воды. Безэкипажные катера будут действовать в связке с воздушными беспилотниками, — полагает эксперт.

Контр-адмирал, кандидат военных наук Михаил Чекмасов назвал это решение требованием современности.

— Прорабатывалось оно относительно давно — еще в пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе, — рассказал он «Известиям». — Это эффективно. Вообще защита военно-морских баз возлагается на отряды борьбы с подводными диверсионными силами и средствами. В их состав поступали катера типа «Грачонок». Но личный состав должен когда-то отдыхать. Кроме того, необходимо обслуживать материальную часть, периодически проводить регламентные работы и т.д. Так что постоянное патрулирование обеспечить сложно. Или нужно содержать в составе отрядов несколько таких катеров. Безэкипажные катера — это более дешевое решение.

Такой катер управляется расчетом численностью не более двух человек, обеспеченных соответствующей аппаратурой, добавил контр-адмирал.

— Они находятся на передовом командном пункте. Как корабельная вахта меняется, так же, предполагаю, и у них организовано боевое дежурство. Так что это вполне нормальное, хорошее решение, — заключил Михаил Чекмасов.

Какие задачи могут выполнять безэкипажные катера

В первую очередь безэкипажные катера должны патрулировать акваторию, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Катер увидит, что происходит, там, где радар не видит. А если поставить гидроакустическое оборудование, он сможет и воду слушать. Вместе с дронами БЭК может использоваться как средство дополнительного досмотра обнаруженных целей. А при необходимости — уничтожать подозрительные объекты, — отметил он.

Эксперт напомнил, что российские базы в Черном море регулярно атакуют безэкипажные катера.

— Радар видит лишь на определенном расстоянии, за горизонтом он не видит, — пояснил Дмитрий Болтенков. — Вынос точек наблюдения с помощью безэкипажных катеров увеличит поле зрения. БЭК может вести борьбу с надводными катерами, а при наличии гидроакустики — и с боевыми пловцами. На него можно установить глубинные бомбы, противотанковые управляемые ракеты, ударные дроны-камикадзе.

Ранее «Известия» сообщали, что на военно-морских базах ВМФ России созданы пункты управления противороботовой защитой. С них управляют отражением атак воздушных и морских дронов. По периметру отдельных военно-морских баз установлены спаренные зенитные установки ЗУ-23-2 для уничтожения БПЛА и БЭКов. Кроме того, на подступах к ним оборудованы пункты воздушного наблюдения с вахтенной службой. С них должны предупредить о приближении угрозы.

Также в прошлом году в ВМФ были созданы поисково-штурмовые группы на вертолетах, в задачи которых входит защита военно-морских баз от атак безэкипажных катеров. Они укомплектованы военнослужащими подразделений противодиверсионных сил и средств флота.

Ранее морские безэкипажные катера начали поступать в подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Новые аппараты могут использоваться при форсировании рек, проведении десантных операций и защите морских баз. Они способны ставить дымовые завесы. На катера также могут устанавливаться системы и аппаратура радиоэлектронного подавления (РЭБ), что усилит прикрытие наших войск, техники, кораблей и портов от дронов или высокоточного оружия противника. Войска РХБЗ сейчас наращивают возможности своих подразделений, использующих морские, воздушные и наземные беспилотные роботизированные системы.

Роман Крецул