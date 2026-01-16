Войти
ТАСС: Украина обречена, если не отправит в ВСУ 2 млн уклонистов

Источник изображения: © Pierre Crom/ Getty Images

На Украине на фоне массового дезертирства и самовольного оставления частей, которые зачастую происходят уже во время пребывания мобилизованных в учебной части, сложился рынок нелегальных услуг по уклонению от военной службы

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Украина обречена, если не найдет 300 млрд гривен (свыше $6,9 млрд) дефицита военного бюджета и не вернет в строй 200 тыс. дезертиров, не отправит в ВСУ 2 млн уклонистов. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Ранее Верховная рада со второй попытки проголосовала за назначение экс-министра цифровой трансформации Михаила Федорова министром обороны Украины. Он отметил в выступлении, что число уклонистов составляет 2 млн, самовольно оставивших части - 200 тыс., а дыра в военном бюджете - 300 млрд гривен.

"Киевский режим ожидает, что новый министр все же решит накопившиеся проблемы армии, такие как срыв мобилизации. Федоров в выступлении заявил, что необходимо в первую очередь решить существующие проблемы, чтобы министерство могло эффективно двигаться вперед. Переводя на русский язык, это означает, что пока государство не найдет 300 млрд, не вернет 200 тыс. дезертиров в строй и не отправит в войска еще 2 млн уклонистов - Украина обречена", - сказал собеседник агентства.

В силовых структурах РФ считают, что, куда делись эти деньги, "никто разбираться не будет". "Спрашивать с таких же "кризисных менеджеров" - Алексея Резникова, Рустема Умерова и Дениса Шмыгаля, которые были до него, судя по всему, бесполезно", - добавил собеседник.

На Украине на фоне массового дезертирства и самовольного оставления частей, которые зачастую происходят уже во время пребывания мобилизованных в учебной части, сложился рынок нелегальных услуг по уклонению от военной службы. Организация бегства из части, согласно материалам уголовных дел, стоит от $7 тыс.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. 18 мая того же года в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах. Периодически всплывают факты избиения людей в военкоматах. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, "поступая" в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно перейти границу. Как следует из подсчетов ТАСС, из ВСУ за 2025 год дезертировали более 200 тыс. человек. 

