Войти
Военное обозрение

Фон дер Ляйен: Евросоюз должен стать военной сверхдержавой

336
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Урсула фон дер Ляйен на закрытой встрече с депутатами Европарламента заявила, что Евросоюз стремится стать военной сверхдержавой, не теряя при этом экономической мощи. По данным Euractiv, к 2026 году в ЕС планируют представить первую в истории общеевропейскую стратегию безопасности.

От фон дер Ляйен прозвучала следующая формулировка:

Мы знаем, что нам нужно быть сильными, а сила имеет значение. Мы не являемся военной силой, но мы стремимся к этому.

Иначе говоря, Брюссель окончательно снимает маску «гражданского союза» и берет курс на милитаризацию – со своими штабами, доктринами и оборонными программами.

На той же встрече фон дер Ляйен затронула тему Гренландии и притязаний Дональда Трампа. С одной стороны – слова о праве жителей острова на самоопределение, с другой – обещание «поддержки европейцев». Параллельно в Европарламенте уже звучат предложения давить на Вашингтон через американский госдолг и ограничение доступа к рынку ЕС с его 450 миллионами потребителей.

Видимо, Европа готовится к эпохе, где за интересы придется отвечать не только регламентами и санкциями. Разговоры о «военной сверхдержаве» – это признание: прежняя модель, где безопасность обеспечивали США, больше не работает. А значит, Брюсселю придется срочно собирать собственный силовой кулак.

Вопрос лишь в том, хватит ли у ЕС для этого не только амбиций, но и ресурсов – и не превратится ли «стратегия безопасности» в очередной бюрократический документ, под который будут списаны миллиарды.

Гренландия покажет...

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 15:16
  • 13444
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.01 14:19
  • 2
Проблемы с выпуском Ту-214 привели к смене руководства в "Туполеве"
  • 16.01 09:23
  • 0
Соседей не выбирают, но…
  • 16.01 09:08
  • 0
Безопасность по-европейски
  • 16.01 06:59
  • 0
Комментарий к "«Бои будут затяжными и кровопролитными». Потеряют ли ВСУ Славянск и Краматорск?"
  • 15.01 23:40
  • 0
Комментарий к "Названа способная перехватить «Орешник» система ПВО"
  • 15.01 22:08
  • 1
Китайская пресса раскрыла характеристики стратегической АПЛ нового поколения
  • 15.01 21:40
  • 0
Комментарий к "Китай превзошел Россию по числу атомных подлодок"
  • 15.01 19:19
  • 192
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 15.01 19:16
  • 0
Комментарий к "Россию обвинили в реализации программы США «Быстрый глобальный удар»"
  • 15.01 15:12
  • 2
В чем сила
  • 15.01 12:05
  • 10
Казахстан планирует организовать производство турецкого легкого танка "Тулпар"
  • 15.01 06:37
  • 0
Комментарий к "«Война изменится до неузнаваемости» Полковник Генштаба Андрей Демуренко — об уроках СВО, переменах в армии и оружии будущего"
  • 15.01 05:11
  • 2
На Зеленодольском заводе модернизировали производственные мощности
  • 15.01 03:40
  • 0
Комментарий к "Новая гиперзвуковая ракета Х-99 вдребезги разнесет любой украинский объект"