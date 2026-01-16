Фон дер Ляйен: Евросоюз должен стать военной сверхдержавой

Источник изображения: topwar.ru

Урсула фон дер Ляйен на закрытой встрече с депутатами Европарламента заявила, что Евросоюз стремится стать военной сверхдержавой, не теряя при этом экономической мощи. По данным Euractiv, к 2026 году в ЕС планируют представить первую в истории общеевропейскую стратегию безопасности.

От фон дер Ляйен прозвучала следующая формулировка:

Мы знаем, что нам нужно быть сильными, а сила имеет значение. Мы не являемся военной силой, но мы стремимся к этому.

Иначе говоря, Брюссель окончательно снимает маску «гражданского союза» и берет курс на милитаризацию – со своими штабами, доктринами и оборонными программами.

На той же встрече фон дер Ляйен затронула тему Гренландии и притязаний Дональда Трампа. С одной стороны – слова о праве жителей острова на самоопределение, с другой – обещание «поддержки европейцев». Параллельно в Европарламенте уже звучат предложения давить на Вашингтон через американский госдолг и ограничение доступа к рынку ЕС с его 450 миллионами потребителей.

Видимо, Европа готовится к эпохе, где за интересы придется отвечать не только регламентами и санкциями. Разговоры о «военной сверхдержаве» – это признание: прежняя модель, где безопасность обеспечивали США, больше не работает. А значит, Брюсселю придется срочно собирать собственный силовой кулак.

Вопрос лишь в том, хватит ли у ЕС для этого не только амбиций, но и ресурсов – и не превратится ли «стратегия безопасности» в очередной бюрократический документ, под который будут списаны миллиарды.

Гренландия покажет...