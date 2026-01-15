МиГ-21 (Х-5, Е-5, И-500). Фронтовой истребитель с треугольным крылом и двигателем АМ-11

Построен в 1955г. Самолет имел на крыле три аэродинамических гребня (два выступали за кромку крыла). Первый вылет состоялся 9 января 1956г. Ведущий инженер В.А.Микоян, авиатехник Д.И.Мальцев. Самолет пилотировал летчик-испытатель В.А. Нефедов.

20 февраля произошел пожар двигателя при наземной отработке и турбина разрушилась. После восстановительных работ на заводе самолет Е-5 с 26 марта по 19 мая 1956г. выполнил восемь полетов. Испытания снова пришлось прервать, так как турбина ТРД вновь разрушилась. 27 октября 1956г. самолет отправили на завод для доработок.

В период с октября 1956г. по февраль 1957г. проводились работы по удлинению носовой части фюзеляжа на 400 мм, в связи с установкой на самолет двигателя Р-11-300 с расширенной форкамерой, вызвавший смещение центровки назад на 5%. Е-5 возобновил полеты 1 апреля 1957г. и по 26 мая выполнил 13 полетов.

Самолет МиГ-21 (Е-5) успешно прошел летные заводские испытания. Расчетные летно-технические характеристики были подтверждены, кроме дальности полета из-за чрезмерных расходов топлива двигателя. Постановлением Совета Министров от 11 июня и приказом МАП от 18 июня 1956г. самолет Е-5 внедрен в малую серию на заводе №31 под названием МиГ-21(тип 65). Построено 10 экземпляров в 1957г.

В 1960г. на Е-5/2 проходили испытания шасси с прямоугольными и круглыми лыжами в неубирающемся варианте. Вооружение: три пушки НР-30.

Валерий Агеев