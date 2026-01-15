Е-50/1, Е-50/2, Е-50/3. Истребитель-перехватчик с двигателем АМ-9Е и ЖРД С-155 Душкина

Самолет Е-50/1 построен и передан на испытания в 1955 году. Первый вылет состоялся 9 января 1956г. Самолет пилотировал летчик-испытатель ЛИИ В.Г. Мухин. По программе летных испытаний выполнено 18 полетов, в том числе 3 полета с работающим ЖРД С-155 (первый - 8 июня 1956г.). Во время контрольного полета 14 июля 1956 г., после замены двигателя, самолет потерпел аварию из-за отказа одного из агрегатов двигателя и вышел из строя.

Приказом МАП от 6 сентября 1956 г. заводу предписывалось восстановить первый летный экземпляр, построить второй экземпляр и совместно с ВВС провести их испытания.

Первоначально предполагалось, что вышедший из строя первый летный экземпляр может быть восстановлен ремонтным вариантом. Однако в результате последующего технического осмотра и дефектации агрегатов принято решение о постройке нового самолета с использованием отдельных годных узлов.

Е-50/2 находился в производстве с 18 июля по 7 декабря 1956г., а 3 января 1957г. самолет совершил первый вылет, пилотируемый летчиком-испытателем В.П. Васиным. В первом полугодии на Е-50/2 выполнено 25 полетов по утвержденной программе заводских испытаний. 17 июня 1957г. с работающим ЖРД самолет достиг высоты 25600 м. На испытаниях получена максимальная скорость 2460 км/ч (с ЖРД). После окончания заводских летных испытаний самолет передан ЛИИ для дальнейших исследований работы двигателей на больших высотах.

В августе 1956 года завод приступил к постройке Е-50/3. При постройке самолета выполнялись работы по устранению эксплуатационных дефектов, выявленных в процессе испытаний первого экземпляра. Самолет закончен в производстве 17 апреля 1957г. и отправлен на заводские летные испытания. На нем было выполнено 9 полетов.

8 августа 1957г. при облете летчиком-испытателем ГК НИИ ВВС Н.А. Коровиным самолет Е-50/3 потерпел катастрофу. Причиной катастрофы стал взрыв ЖРД. Из-за отказа средств спасения летчик погиб.

Самолет Е-50 имел стреловидное крыло (55 град). ЖРД С-155 размещался в корневой части киля. Вооружение - 2 пушки НР-30.

Е-50А (тип 64).

Приказом МАП от 6 сентября 1956г. самолет Е-50 под обозначением Е-50А внедрялся в производство на заводе №21 малой серией. Заводу поручалось построить 30 машин и передать их ВВС в середине 1957г. Коллективом ОКБ-155 со второй половины октября по декабрь 1956г. были выпущены все рабочие чертежи по этому самолету, а также плазы, шаблоны, чертежи на оснастку и другая техническая документация, которую передали заводу №21. В 1957г. построен один самолет Е-50А с двигателем АМ-11.

Е-50А был построен на базе конструкции планера истребителя Е-2А (МиГ-23). Как и на Е-50, ЖРД, его системы и бак для перекиси водорода установлены внутри основания киля. В хвостовой части фюзеляжа добавлена рама, а в двигательном отсеке установлен эжектор продувки. Крыло, горизонтальное оперение, фонарь и шасси были идентичны самолету Е-2А. Колеса основного шасси установлены в соответствии с увеличившейся массой и скоростью отрыва. Управление внутри фюзеляжа до 20-й рамы аналогично Е-2А, от 20-й рамы до узлов крепления руля направления - аналогично Е-50. Топливная система осталась без изменения, за исключением снятия 6-го и 7-го керосиновых баков. Система питания и управления ЖРД размещались в длинном легкосъемном обтекателе под фюзеляжем. Агрегаты питания и управления ЖРД идентичны Е-50, но количество баков под горючее ЖРД меньше.

Валерий Агеев