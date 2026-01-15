Китайская пресса раскрыла характеристики стратегической АПЛ нового поколения

В среду, 14 января, китайские государственные СМИ раскрыли технические характеристики перспективных стратегических атомных подлодок класса "Тип-096" ("Тан"). Как отмечает Navy Recognition, если эти данные верны, они указывают на значительное усиление ядерного потенциала Китая, что позволит сократить давние пробелы в возможностях по сравнению с Соединенными Штатами и Россией.

Хотя Пекин официально не подтвердил озвученные технические характеристики, обнародованные данные указывают на то, что это значительно более крупная, тихая и тяжело вооруженная подлодка, чем используемые сегодня ВМС Народно-освободительной армии Китая субмарины "Тип-094" ("Цзинь").

Возможный облик китайской стратегической АПЛ класса "Тип-096" 19fortyfive

Китайская пресса указывает подводное водоизмещение АПЛ класса "Тан" в диапазоне от 15 000 до 20 000 тонн, что ставит подлодки этого типа в один ряд с американскими стратегическими субмаринами класса "Огайо" и будущими класса "Колумбия".

"Увеличение размеров по сравнению с подводной лодкой "Тип-094" говорит не только о потенциальном увеличении вместимости и боезапаса, – отмечает Navy Recognition. – Проектирование китайских атомных подлодок долгое время ограничивалось эффективностью реактора и внутренним объемом, что препятствовало внедрению передовых технологий снижения уровня шума. Подводные лодки класса "Тан", по-видимому, преодолевают эти ограничения, позволяя использовать улучшенную изоляцию корпуса и архитектуру движителя, оптимизированную для длительного патрулирования с низким уровнем шума".

Китайские источники утверждают, что новые китайские субмарины характеризуются уровнем шума от 95 до 100 дБ, что значительно ниже по сравнению с более ранними атомными подлодками ВМС НОАК, которые считались уязвимыми для обнаружения силами США и союзников. Это улучшение согласуется с применением горизонтальных изоляционных панелей и водометных движителей – технологий, которые Китаю было трудно эффективно внедрить на предыдущих классах. Среди западных военно-морских аналитиков бытует версия, что российский технический опыт, особенно в области снижения шума двигателей и контроля вибрации, мог способствовать прогрессу Китая.

Возможности сенсорных систем подлодок "Тип-096" представляют собой еще один значительный шаг вперед. Согласно опубликованным данным, дальность обнаружения гидролокаторов приближается к 300 милям.

Что касается вооружение, то субмарины класса "Тан" несут от 16 до 24 межконтинентальных баллистических ракет подводного базирования JL-3 (боезапас АПЛ "Тип-094" – 12 баллистических ракет). Дальность действия каждой МБР JL-3 оценивается примерно в 14 000 км, с 6–10 боеголовками с независимым наведением.

"Такое сочетание позволяет одной подводной лодке доставлять ядерный боезапас, сопоставимый с несколькими наземными ракетными комплексами, оставаясь при этом скрытой под поверхностью океана", – подчеркивает Navy Recognition.

Дальность действия JL-3 позволяет наносить удары по континентальной части Соединенных Штатов из районов патрулирования в Южно-Китайском море или Бохайском заливе, снижая необходимость транзита через тщательно контролируемые узкие места во время кризиса.

Постройка атомных подлодок "Тип-096" стартовала в начале 2020-х годов. Пекин не раскрывал информацию о прогрессе данной программы. Центральное телевидение Китая сообщило, что в начале января 2026 года субмарина класса "Тан" приняла участие в учениях ВМС КНР.