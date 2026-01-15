Войти
Дания начала развёртывание передовых сил на территории Гренландии

Источник изображения: topwar.ru

Дания приняла решение по максимуму защищаться от притязаний Трампа на Гренландию и начала перебрасывать на остров войска и военную технику. Об этом сообщает датский телеканал DR.

Гренландия готовится к принятию большого количества датских военных и силовиков из других ведомств, каких — не уточняется. Изначально на остров было переброшено «передовое командование», которое должно подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения остальных сил, а также наладить логистику.

При этом в Гренландии уже присутствуют датские войска в каком-то количестве. Вот к этому гарнизону и присоединятся перебрасываемые на остров армейские подразделения. Однако, учитывая обязательства Копенгагена перед НАТО, говорить о развертывании большой группировки датских войск не приходится. По официальным данным на конец 2024 года, ВС Дании не превышали 20 тысяч человек. Из них батальон несет службу в Прибалтике, часть развернута на территории самой Дании, в том числе целый полк на острове Борнхольм.

К тому же датчанам нечего противопоставить американцам, у них нет тяжелой бронетехники и артиллерии, потому что они все отправили Украине, а теперь пожинают плоды своей щедрости.

Кстати, согласно подписанному в 1951 году Договору о защите Гренландии, США обязуются защищать остров от возможной агрессии.

