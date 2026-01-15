Уиткофф и Кушнер планируют посетить Москву, чтобы встретиться с Путиным (Bloomberg, США)

Bloomberg: Уиткофф и Кушнер планируют встретиться с Путиным в ближайшее время

Уиткофф и Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с Владимиром Путиным, сообщает Bloomberg. Новые переговоры могут состояться уже в этом месяце, однако точная дата еще не согласована. При этом отмечается, что планы могут измениться из-за событий в Иране.

Альберто Нарделли (Alberto Nardelli)

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщили осведомленные источники. Специальные посланники президента США Дональда Трампа активно работают над достижением мирного соглашения, которое положит конец конфликту между Россией и Украиной.

Источники, говорившие на условиях анонимности, заявили, что встреча может состояться в этом месяце, но планы еще не согласованы, и сроки могут быть изменены из-за событий в Иране, где более двух недель продолжаются беспорядки.

Представитель Белого дома сообщил, что на данный момент такая встреча не запланирована. Кремль не ответил на запрос о комментарии.

По словам одного из источников, остается неясным, насколько Путин заинтересован во второй встрече с Уиткоффом и Кушнером, и это, по-видимому, является главным препятствием на пути к согласованию даты.

В последние дни официальные представители США и Украины выразили удовлетворение значительным прогрессом в выполнении плана из 20 пунктов, направленного на прекращение боевых действий. Они сообщили, что план выполнен примерно на 90%, хотя некоторые ключевые вопросы остаются нерешенными.

Кремль настаивает на выводе ВСУ из тех районов восточного Донбасса, которые пока не удалось взять под контроль российским войскам. В ответ Киев предлагает заморозить конфликт по существующей линии боевого соприкосновения или осуществить взаимный отвод войск по обе стороны текущей линии фронта для создания буферной зоны.

Москва также выступает против размещения войск НАТО на Украине и хочет, чтобы освобожденные ею территории были признаны российскими, сообщили некоторые источники. Также остаются нерешенными вопросы контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), которая была взята под контроль российскими военными, и судьба около 300 миллиардов долларов замороженных активов Центрального банка России.

Американские официальные лица представят последние версии проектов Путину и его команде, сообщают осведомленные источники.

Ожидается, что обсуждения затронут гарантии безопасности, которые Соединенные Штаты и Европа предоставят Украине для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения, а также послевоенного восстановления страны. Трамп заявил ранее в этом месяце, что он "не в восторге" от Путина. Однако остается неясным, будет ли он продолжать оказывать давление на Москву, несмотря на новое разочарование. Соединенные Штаты подготовили дополнительные санкции на случай, если Трамп примет решение ввести их из-за того, что Россия продолжает отказываться от мирного соглашения.

В среду, отвечая на вопрос о возможной встрече с Уиткоффом и Кушнером, министр иностранных дел России Сергей Лавров уклонился от прямого ответа, заявив вместо этого, что Москва открыта к контактам с американскими эмиссарами. Он также подчеркнул, что предыдущие встречи с ними были серьезными и нацеленными на урегулирование разногласий.

"Я уверен, что если они проявят такой интерес, то интерес этот будет встречен с пониманием", — сказал он.

Тем временем Соединенные Штаты, Европа и Украина близки к договоренностям о гарантиях безопасности, в частности, о мониторинге возможного прекращения огня, сдерживания России от новых нападений и реагирования в случае их совершения. Кроме того, будут рассмотрены соглашения, касающиеся будущего экономического развития и процветания Украины.

Киев рассчитывает подписать соглашения в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ), который пройдет в Давосе в конце этого месяца. Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать президент США Дональд Трамп и европейские лидеры.

В декабре Уиткофф и Кушнер, зять президента Трампа, посетили Москву и встретились с Путиным. Переговоры продолжались почти пять часов, но не увенчались успехом. В прошлом году Уиткофф встречался с Путиным в Москве целых шесть раз.