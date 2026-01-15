Американский поставщик расширил производство морских беспилотников в Великобритании

Американская компания Huntington Ingalls Industries (HII) объявила о расширении своего предприятия в британском Портчестере. Как пояснили представители HII, это необходимо для наращивания присутствия в Великобритании и Европе, чтобы обеспечить в том числе и поддержку поставленных заказчикам платформ, включая беспилотные системы.

Naval News отмечает, что проект в Портчестере позволит HII, – американскому поставщику кораблей, судов и беспилотных военно-морских систем, – более тесно сотрудничать с европейскими странами, особенно – с Великобританией и Королевским военно-морским флотом, основная база которого находится неподалеку, в Портсмуте. Сегодня Лондон взял курс на трансформацию военно-морских сил в "гибридный флот", что предполагает интеграцию традиционных платформ с экипажами и беспилотных надводных и подводных систем.

Надводный беспилотник "Ромул", США HII

Компания HII заявила, что новый объект будет способствовать дальнейшему развитию ее автономных беспилотных аппаратов линеек "Ромул" (Romulus) и "Рэм" (Remus) в соответствии с требованиями Королевского флота и других европейских военно-морских сил.

На брифинге для СМИ Ник Грин, старший менеджер HII Unmanned Systems по международному развитию бизнеса, сообщил, что увеличение на 600 кв. метров фактически удваивает доступную производственную площадь предприятия.

"Этот объект позволит нам полностью обеспечивать эксплуатацию подводных беспилотных аппаратов Remus 620, а также поддерживать интеграцию нашей автономной системы управления "Одиссей" и разработку новых надводных беспилотников "Ромул" для Великобритании и стран континентальной Европы", – сказал Грин.

Он добавил, что планы работ на объекте включают базовую сборку дронов Remus 620, а также производство, обслуживание и поддержку связанной с ними системы запуска. В долгосрочной перспективе планируется также производить безэкипажные платформы линейки "Ромул".

"Наша цель – наладить производство здесь, в Великобритании, чтобы поддержать местных заказчиков", – заявил на брифинге Дуэйн Фотерингем, президент HII по беспилотным системам.

Работа в расширенном производственном помещении началась, планируется поэтапная загрузка в полном объеме к третьему кварталу 2026 года.

Компания HII разрабатывает, проектирует и тестирует в США несколько вариантов беспилотных надводных аппаратов "Ромул", включая 58-метровый Romulus 190. Первый образец строится на верфи на побережье Мексиканского залива. Его производство выполнено на 30%, а спуск на воду, ходовые испытания и поставка ожидаются до конца 2026 года.

Как заявляют разработчики, Romulus 190 сможет развивать максимальную скорость 25 узлов. Дальность плавания – 2500 морских миль. Вместимость – четыре 40-футовых контейнера ISO.

Подводный беспилотник Remus, США HII

Британский флот эксплуатирует подводные беспилотные аппараты Remus 100, Remus 300 и Remus 600. Компания HII разрабатывает подводные дроны Remus 600 и Remus 620 с возможностью управления и контроля с подводных лодок, что является требованием Королевского флота.