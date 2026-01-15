Войти
ЦАМТО

Lockheed Martin в 2025 году поставила 191 самолет F-35 "Лайтнинг-2"

376
0
0
Источник изображения: Фото: f35.com

ЦАМТО, 14 января. Компания Lockheed Martin 7 января объявила о том, что в течение 2025 года поставила заказчикам 191 многоцелевой истребитель пятого поколения F-35 "Лайтнинг-2", превысив свой рекорд в 142 самолета, установленный в 2021 году.

Согласно информации Lockheed Martin, в настоящее время на вооружении в 12 странах мира находится около 1300 самолетов F-35.

Как заявил финансовый директор Lockheed Martin Эван Скотт, спрос на F-35 в мире остается высоким. В прошлом квартале Дания увеличила свой заказ в рамках программы на 16 самолетов, а Бельгия объявила о намерении дополнительно закупить 11 ед. F-35.

Кроме того, в 2025 году объем заказа на 25 самолетов увеличили ВС Италии, первый F-35A были передан ВС Финляндии, первый самолет прибыл в Бельгию, а ВС Норвегии Lockheed Martin завершила поставку всех заказанных ими истребителей.

В сентябре 2025 года с компанией Lockheed Martin был заключен контракт стоимостью 24 млрд. долл. на производство до 296 самолетов F-35 18-й и 19-й партий, поставки которых должны начаться в 2026 году.

В 2025 году налет самолетов, поставленных в рамках программы, достиг отметки в 1 млн. часов. Завершена разработка пакета модернизации TR-3 (Technology Refresh 3).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Дания
Италия
Норвегия
Финляндия
Продукция
F-35
F-35A
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.01 15:33
  • 13416
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.01 15:12
  • 2
В чем сила
  • 15.01 12:05
  • 10
Казахстан планирует организовать производство турецкого легкого танка "Тулпар"
  • 15.01 06:37
  • 0
Комментарий к "«Война изменится до неузнаваемости» Полковник Генштаба Андрей Демуренко — об уроках СВО, переменах в армии и оружии будущего"
  • 15.01 05:11
  • 2
На Зеленодольском заводе модернизировали производственные мощности
  • 15.01 03:40
  • 0
Комментарий к "Новая гиперзвуковая ракета Х-99 вдребезги разнесет любой украинский объект"
  • 15.01 02:39
  • 0
О дальних ЗУР ПВО и ПРО
  • 15.01 01:37
  • 1
«Война изменится до неузнаваемости» Полковник Генштаба Андрей Демуренко — об уроках СВО, переменах в армии и оружии будущего
  • 15.01 00:55
  • 0
Комментарий к "Шмыгаль заявил, что союзники передали Украине 23 системы ПВО в 2025 году"
  • 14.01 21:26
  • 1
МИД Индии: оборонные закупки определяются интересами страны, а не идеологией
  • 14.01 20:26
  • 0
Комментарий к сообшениям от использовании С-300(В) в ходе СВО
  • 14.01 19:01
  • 48
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 14.01 16:26
  • 1
Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО
  • 14.01 16:20
  • 8
Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
  • 14.01 03:22
  • 1
Стартап из США планирует построить отели на Луне