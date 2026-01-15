Lockheed Martin в 2025 году поставила 191 самолет F-35 "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 14 января. Компания Lockheed Martin 7 января объявила о том, что в течение 2025 года поставила заказчикам 191 многоцелевой истребитель пятого поколения F-35 "Лайтнинг-2", превысив свой рекорд в 142 самолета, установленный в 2021 году.

Согласно информации Lockheed Martin, в настоящее время на вооружении в 12 странах мира находится около 1300 самолетов F-35.

Как заявил финансовый директор Lockheed Martin Эван Скотт, спрос на F-35 в мире остается высоким. В прошлом квартале Дания увеличила свой заказ в рамках программы на 16 самолетов, а Бельгия объявила о намерении дополнительно закупить 11 ед. F-35.

Кроме того, в 2025 году объем заказа на 25 самолетов увеличили ВС Италии, первый F-35A были передан ВС Финляндии, первый самолет прибыл в Бельгию, а ВС Норвегии Lockheed Martin завершила поставку всех заказанных ими истребителей.

В сентябре 2025 года с компанией Lockheed Martin был заключен контракт стоимостью 24 млрд. долл. на производство до 296 самолетов F-35 18-й и 19-й партий, поставки которых должны начаться в 2026 году.

В 2025 году налет самолетов, поставленных в рамках программы, достиг отметки в 1 млн. часов. Завершена разработка пакета модернизации TR-3 (Technology Refresh 3).