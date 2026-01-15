Кингисеппский машзавод вышел из состава ОСК

Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" вышел из состава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Как сообщил ТАСС управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко, при этом предприятие и корпорация продолжают сотрудничество по некоторым договорам.

"КМЗ официально вышел из состава Объединенной судостроительной корпорации и дальше самостоятельно продолжает развивать свои направления в промышленности. КМЗ и ОСК остаются крупными и значимыми друг для друга партнерами с несколькими десятками действующих договоров, ведется активная работа по импортозамещению в сфере крупного судостроения", – рассказал он.

Участки ремонта дизелей типа М500/М50 Кингисеппского машиностроительного завода Mil.Press FlotProm, Андрей Сергеев

Даниленко отметил, что при этом штат сотрудников полностью сохранится, а в будущем будут привлечены новые специалисты для реализации крупных проектов.

Холдинг КМЗ официально вошел в состав Объединённой судостроительной корпорации в июле этого года.

"Холдинг КМЗ вошёл в состав ОСК для реализации крупных проектов по импортозамещению. Документы подписаны. Впереди много общих задач. В такое время, когда Россия на этапе возрождения промышленности и в эпоху сложных взаимоотношений с Западом, мы как никогда должны работать сообща с государством и реализовывать в жизнь необходимые проекты для развития России", – заявил тогда "Деловому Петербургу" Михаил Даниленко.

Предполагалось, что КМЗ станет базовой площадкой для производства импортозамещающего малооборотного двигателя большой мощности. Такой двигатель необходим ОСК в рамках стратегии по наращиванию собственных компетенций в проектировании и строительстве крупнотоннажных транспортных судов для торгового флота.