Rheinmetall поставит ВС Украины первую партию БМП KF41 "Линкс"

358
0
0
Боевая машина пехоты Rheinmetall KF41 Lynx в исполнении для вооруженных сил Венгрии
Источник изображения: Rheinmetall

ЦАМТО, 14 января. Компания Rheinmetall 12 января объявила, что в ближайшее время поставит Вооруженным силам Украины дополнительные системы вооружения, включая боевые машины пехоты KF41 "Линкс".

Контракт на поставку был подписан в декабре 2025 года. Стоимость первых пяти бронемашин KF41 составляет несколько десятков миллионов евро. Финансирование осуществляется властями Германии. Поставка первых БМП запланирована на начало 2026 года. На следующем этапе программы планируется закупка дополнительных партий бронемашин, включая организацию их производства на Украине.

Как заявлено, решение о покупке для ВСУ KF41 "Линкс" было принято после проведения комплексных испытаний боевой машины. БМП будут выполнены в специальной конфигурации для Вооруженных сил Украины и оснащены двухместной башней "Ланс" (Lance).

Разработанная компанией Rheinmetall линейка бронемашин KF41 "Линкс" предназначена для доставки пехоты к месту ведения боевых действий, уничтожения живой силы и огневых средств противника, борьбы с бронированными целями. Длина ББМ KF41 составляет 7,8 м, ширина – 3,7 м, высота – 3,3 м. Машина оснащена двигателем мощностью 850 кВт (1140 л.с.) и трансмиссией Renk, развивает максимальную скорость 70 км/ч, запас хода по топливу – более 500 км. В конфигурации с башней Lance 2.0 и пакетом обеспечения живучести масса KF41 составляет около 50 т.

Комплекс вооружения позволяет идентифицировать цели на расстоянии до 5 км и эффективно поражать их 30-мм автоматической пушкой, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом. Опционально возможна установка ПУ ПТУР и ДУМВ с 12,7-мм пулеметом.

