Lenta.ru

Появились сведения о наращивании производства российских 9М317М

492
0
+2
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Оснащение «Буков-М3» указывает на наращивание производства российских 9М317М

То обстоятельство, что самоходные огневые установки 9А317М комплексов «Бук-М3» все чаще получают полноценный боекомплект из шести зенитных управляемых ракет (ЗУР) средней дальности 9М317М/А, указывает на резкое наращивание их производства концерном «Алмаз-Антей». Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

По данным издания, полтора-два года назад одна самоходная установка получала только два транспортно-пусковых контейнера. Telegram-канал допускает, что наращивание производства ЗУР позволит снизить истощение боекомплекта при отражении украинских атак.

В сентябре «Алмаз-Антей» досрочно передал Вооруженным силам России комплексы противовоздушной обороны (ПВО) «Бук-М3».

В мае военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко сообщил, что российские системы ПВО «Бук-М2», «Бук-М3» или С-300В4 способны обнаружить и уничтожить крылатые ракеты Taurus.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
9А317 СОУ
9М317 ЗУР
Бук-M3
Бук-М2
С-300
С-300В
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Проекты
Бук ЗРК
