Появились сведения о наращивании производства российских 9М317М

Оснащение «Буков-М3» указывает на наращивание производства российских 9М317М

То обстоятельство, что самоходные огневые установки 9А317М комплексов «Бук-М3» все чаще получают полноценный боекомплект из шести зенитных управляемых ракет (ЗУР) средней дальности 9М317М/А, указывает на резкое наращивание их производства концерном «Алмаз-Антей». Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

По данным издания, полтора-два года назад одна самоходная установка получала только два транспортно-пусковых контейнера. Telegram-канал допускает, что наращивание производства ЗУР позволит снизить истощение боекомплекта при отражении украинских атак.

В сентябре «Алмаз-Антей» досрочно передал Вооруженным силам России комплексы противовоздушной обороны (ПВО) «Бук-М3».

В мае военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко сообщил, что российские системы ПВО «Бук-М2», «Бук-М3» или С-300В4 способны обнаружить и уничтожить крылатые ракеты Taurus.