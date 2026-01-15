ЕС задумался о назначении переговорщика с Путиным (Politico, США)

Politico: в ЕС идут споры о назначении переговорщика с Путиным

Политики из ЕС поняли, что в мирном процессе по Украине их отодвигают на третий план — и наконец задумались о прямых переговорах с Россией, пишет Politico. Для этого они даже планируют создать особую должность — на нее ищут того, у кого есть козыри.

После призывов Парижа и Рима на эту влиятельную должность прочат высокопоставленных политиков и чиновников.

Гэбриел Гэвин (Gabriel Gavin), Зоя Шефталович (Zoya Sheftalovich), Николя Винокур (Nicholas Vinocur)

Брюссель — Европейские правительства давят на ЕС, требуя назначить переговорщика, который бы отстаивал их интересы на Украине, — опасаясь, что США договорятся с Россией у них за их спиной.

Сторонники этого плана, в том числе Франция и Италия, заручились поддержкой в Европейской комиссии, а также ряда других стран, сообщают трое дипломатов и официальных лиц, непосредственно знакомых с ходом переговоров, журналу Politico на условиях анонимности.

Они говорят, что Европа может отстаивать свои "красные линии", включая потенциальное членство Украины в НАТО, лишь в том случае, если ЕС займет подобающее место за столом переговоров.

Этот беспрецедентный шаг олицетворяет серьезную смену подхода Европы к веренице двусторонних переговоров при посредничестве президента США Дональда Трампа. Вместе с тем континент стремится показать готовность сыграть важную роль в любом урегулировании, призванном положить конец четырехлетнему конфликту.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони за последние недели сообща призвали к открытию дипломатических каналов с российским лидером Владимиром Путиным и его ближайшим окружением — несмотря на то, что мирные переговоры под эгидой Белого дома зашли в тупик.

"В последние дни Макрон стоял на том, что, учитывая двусторонние дискуссии между американцами и русскими, важно сыграть хоть какую-то роль в продолжающемся обсуждении, — сказал высокопоставленный французский чиновник. — Мелони горячо его поддержала... они не строят иллюзий насчет того, чего можно достичь в ходе этих обсуждений, но в некоторых столицах зреет понимание того, что участие все же дает больше преимуществ, чем невмешательство".

Вместе с тем остаются серьезные разногласия насчет обстоятельств новой должности. Критики говорят, что назначение специального переговорщика будет подразумевать, что Россия готова к добросовестной дипломатии и согласится на компромиссы, отказавшись от полного подчинения Украины. Попытки Трампа достичь договоренности пока успехом не увенчались, поскольку Кремль не желает поступаться своим требованием к Украине передать участки территории, которые российские войска еще не покорили силой оружия.

Посыл Москве

В Брюсселе кипят дискуссии о конкретном вкладе блока в переговоры — и как сделать так, чтобы Трамп не обошел стороной интересы Старого света.

"Есть некоторые вопросы, которые нельзя обсуждать с одними США, поскольку они напрямую влияют на нашу, европейскую, безопасность, — сказал чиновник. — Посыл Вашингтону не менее важен, чем Москве".

Курт Волкер, специальный представитель США на переговорах по Украине на первом сроке Трампа и посол при НАТО в 2008-2009 годах при президенте Джордже Буше-младшем заявил журналу Politico, что Брюссель должен действовать решительнее, если хочет застолбить за собой место на переговорах.

"Стало ясно, что Трамп намерен продолжать диалог с Путиным — как напрямую, так и через своего посланника Стива Уиткоффа, — сказал он. — Это останется незыблемым. Таким образом, у вас должны быть собственные каналы общения. Мало находиться в одной комнате с американцами и русскими — необходимо налаживать собственные связи".

Новая должность

Европейские лидеры впервые обсудили идею назначения специального посланника на саммите ЕС в марте прошлого года, подтвердил высокопоставленный чиновник блока. Однако, несмотря на широкую поддержку, решение так и не было принято, и соответствующие предложения оказались вычеркнуты из последующего совместного заявления.

Однако предложенная тогда роль была бы узко представительской и обеспечила бы Брюсселю лишь присутствие на переговорах вместе с Киевом, и это разительно отличается от предложения Мелони об отдельном переговорщике с Москвой.

"Страны, которые поддерживают идею представителя по Украине, могут и не согласиться на посланника для переговоров с Россией", — объяснил чиновник.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас последовательно подавала себя единственным кандидатом на любую роль на переговорах о будущем Украины. Бывший премьер-министр Эстонии была верной союзницей Киева и использовала свое положение, чтобы убедить столицы поддержать ужесточение санкций, призванных покончить с российской агрессией.

"Если Европа назначит специального посланника, вопрос в том, кого он будет представлять? Перед кем он будет отчитываться?" — спросил Волкер. — Если перед председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в обход Каи Каллас и Службы внешних связей — а большинство посланников, как правило, имеют опыт работы в дипломатическом корпусе ЕС — то тогда это будет такой низкий уровень, что, когда дело дойдет до переговоров непосредственно с Путиным, это не сработает".

"И можно только представить себе, какие дискуссии разгорятся в Комиссии, если у Совета появится свой представитель. Это никогда не выстрелит", — добавил он.

Официальные лица подтвердили, что ключевые моменты этой должности — например, будет ли этот человек представлять лишь ЕС или всю так называемую "коалицию желающих", включая Великобританию и другие страны, — еще предстоит проработать. То же самое касается дипломатического ранга и вопроса, следует ли официально назначить уполномоченного представителя или неофициально делегировать эту роль нынешнему национальному лидеру.

Влиятельный союзник Мелони и министр итальянского правительства Джованбаттиста Фаццолари — чья жена-украинка, как считается, сплотила правящую в Риме коалицию в поддержку Киева, — заявил в минувшие выходные, что должность специального посланника следует предложить бывшему премьер-министру Италии Марио Драги.

Еще четыре дипломата, тем временем, отметили, что президента Финляндии Александра Стубба также часто прочат на роль представителя Европы на переговорах с Вашингтоном и Москвой. Многоопытный дипломат правоцентристских взглядов уже завязал дружеские отношения с Трампом за игрой в гольф — а его страна граничит с Россией и подвергается гибридным кампаниям Кремля. (Россия не ведет гибридные войны и не использует инструменты гибридных войн — прим. ИноСМИ).

По словам одного из дипломатов, действующий лидер сможет высказываться свободнее. "Однако другой вопрос — как решить, в какой момент говорить с Путиным. Есть ли риск, что тем самым вы в некотором смысле узакониваете его позицию?" — рассуждает он.

Два представителя ЕС подчеркнули в интервью Politico, что никакой должности специального посланника не существует и что любые разговоры о кандидатурах преждевременны. При этом третий отметил: "Чтобы эта должность появилась, ее нужно еще создать".