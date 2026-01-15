Правительство Испании одобрило производство и поставку Украине РЛС дальнего действия Lanza LTR-25

ЦАМТО, 14 января. Кабинет министров Испании 13 января одобрил контракт Минобороны с испанской компанией Indra в рамках проекта поставки Украине радиолокационной станции Lanza LTR-25.

Как сообщает Infodefensa.com, ориентировочная стоимость контракта составляет 37 млн. евро. Договор будет действовать с момента его официального оформления до 31 декабря 2026 года без возможности продления.

Заказ включает производство и поставку тактической РЛС дальнего действия, а также материально-техническое обеспечение станции. В Кабмине подчеркнули, что поставка РЛС укрепит возможности противовоздушной обороны Украины.

Издание напоминает, что ранее, в ноябре 2025 года, Владимир Зеленский в сопровождении министра обороны Испании Маргариты Роблес посетил объекты испанской компании Indra в Мадриде. В ходе визита обсуждалось сотрудничество в сфере систем дальнего обнаружения и РЭБ.

Lanza LTR-25 (Long Tactical Radar) – это современная мобильная трехкоординатная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой большой дальности L-диапазона (частоты от 1 до 2 ГГц), разработанная компанией Indra.

РЛС оптимальна для обнаружения целей на больших дистанциях при любых погодных условиях. Дальность обнаружения – до 460 км.

РЛС спроектирована для быстрой переброски. Весь комплекс может быть размещен на двух грузовиках и перевозиться самолетами (например, C-130 "Геркулес"). Время развертывания / свертывания составляет менее 2 часов.

Комплекс оснащен передовыми алгоритмами защиты от средств радиоэлектронной борьбы и противорадиолокационных ракет. Может работать как в составе единой системы ПВО, так и автономно.

Большая дальность действия РЛС LTR-25 позволяет обнаруживать пуски ракет и отслеживать полеты самолетов в глубоком тылу противника, обеспечивая раннее предупреждение для систем ПВО, таких как NASAMS или "Пэтриот".