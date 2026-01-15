Войти
ЦАМТО

ВС Германии подписали контракт за закупку БЛА MQ-9B "СиГардиан"

349
0
0
Источник изображения: Фото: ga-asi.com

ЦАМТО, 14 января. Вооруженные силы Германии получат 8 БЛА MQ-9B "СиГардиан" американской компании General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI).

О размещении соответствующего заказа Федеральное ведомство Германии по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) объявило 12 января.

Сообщение о заказе появилось менее чем через месяц после того, как бюджетный комитет Бундестага одобрил закупку 18 декабря 2025 года.

Приобретение реализовано через Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA). Стоимость покупки не разглашается. Первые системы должны быть поставлены в 2028 году. БЛА, в первую очередь, предназначены для патрулирования и противолодочной борьбы на море.

Заказанные MQ-9B будут оснащены различными датчиками, включая камеры и РЛС. Под крыльями могут крепиться контейнеры с гидроакустическими буями для обнаружения подлодок противника.

Ранее ВМС Германии закупили в США для защиты морских путей сообщения и критически важной инфраструктуры патрульные самолеты P-8A "Посейдон", первый из которых прибыл в ноябре 2025 года. Их применение совместно с БЛА MQ-9B позволит охватывать обширные морские районы, включая Северную Атлантику и Балтийское море.

В то время как P-8A развивает скорость около 900 км/ч и может нести широкий набор средств обнаружения и поражения, MQ-9B может оставаться в воздухе в течение длительного времени (до 30 часов). При этом MQ-9B может доставить в заданный район более 2000 кг полезной нагрузки. Данные от установленных на борту датчиков передаются на наземную станцию управления, а затем могут распределяться на другие летательные аппараты и корабли ВС Германии и союзных сил.

БЛА MQ-9B и наземные станции управления поступят на вооружение 3-й эскадры морской авиации "Граф Цеппелин" (база "Нордхольц"), где планируется создать необходимую инфраструктуру.

Морская авиация ВМС Германии будет использовать ту же концепцию боевого применения БЛА, что и Дания, которая недавно заказала MQ-9B и самолеты P-8A. ВС Великобритании также приобрели обе системы (как и Канада с Индией). Таким образом, ВМС Германии смогут использовать опыт союзных стран при подготовке личного состава и применении систем.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Дания
Индия
Канада
США
Продукция
MQ-9 Reaper
P-8 Poseidon
Компании
General Atomics
Проекты
NATO
БПЛА
