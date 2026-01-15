Войти
ЦАМТО

Запрянов: Болгария начинает сборку американских бронемашин Stryker

345
0
0
Stryker
ББМ Stryker.
Источник изображения: Армия США

ЦАМТО, 14 января. Первые пять ББМ Stryker прибудут в Болгарию из США в начале февраля для окончательной сборки и комплектации на военном заводе в городе Велико-Тырново.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны Атанас Запрянов.

По словам министра, отсутствие утвержденного государственного бюджета не помешает сборке ББМ Stryker, поскольку финансирование всей программы в размере 1,2 млрд. евро уже обеспечено.

"В общей сложности 198 ББМ Stryker пройдут через военный завод "ТЕРЕМ-Ивайло" по этому контракту в течение следующих нескольких лет", – заявил министр, слова которого цитирует Болгарское национальное радио (БНР).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
США
Продукция
Stryker
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.01 15:33
  • 13416
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.01 15:12
  • 2
В чем сила
  • 15.01 12:05
  • 10
Казахстан планирует организовать производство турецкого легкого танка "Тулпар"
  • 15.01 06:37
  • 0
Комментарий к "«Война изменится до неузнаваемости» Полковник Генштаба Андрей Демуренко — об уроках СВО, переменах в армии и оружии будущего"
  • 15.01 05:11
  • 2
На Зеленодольском заводе модернизировали производственные мощности
  • 15.01 03:40
  • 0
Комментарий к "Новая гиперзвуковая ракета Х-99 вдребезги разнесет любой украинский объект"
  • 15.01 02:39
  • 0
О дальних ЗУР ПВО и ПРО
  • 15.01 01:37
  • 1
«Война изменится до неузнаваемости» Полковник Генштаба Андрей Демуренко — об уроках СВО, переменах в армии и оружии будущего
  • 15.01 00:55
  • 0
Комментарий к "Шмыгаль заявил, что союзники передали Украине 23 системы ПВО в 2025 году"
  • 14.01 21:26
  • 1
МИД Индии: оборонные закупки определяются интересами страны, а не идеологией
  • 14.01 20:26
  • 0
Комментарий к сообшениям от использовании С-300(В) в ходе СВО
  • 14.01 19:01
  • 48
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 14.01 16:26
  • 1
Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО
  • 14.01 16:20
  • 8
Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
  • 14.01 03:22
  • 1
Стартап из США планирует построить отели на Луне