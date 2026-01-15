Запрянов: Болгария начинает сборку американских бронемашин Stryker

ЦАМТО, 14 января. Первые пять ББМ Stryker прибудут в Болгарию из США в начале февраля для окончательной сборки и комплектации на военном заводе в городе Велико-Тырново.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны Атанас Запрянов.

По словам министра, отсутствие утвержденного государственного бюджета не помешает сборке ББМ Stryker, поскольку финансирование всей программы в размере 1,2 млрд. евро уже обеспечено.

"В общей сложности 198 ББМ Stryker пройдут через военный завод "ТЕРЕМ-Ивайло" по этому контракту в течение следующих нескольких лет", – заявил министр, слова которого цитирует Болгарское национальное радио (БНР).