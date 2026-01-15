Войти
ЦАМТО

В Хотнице в Болгарии заморозили строительство линии для снаряжения боеприпасов

343
0
0
Флаг Болгарии
Флаг Болгарии.
Источник изображения: Михаил Метцель/ТАСС

ЦАМТО, 14 января. Экологическая инспекция заморозила строительство линии для снаряжения боеприпасов н.п. Хотница на севере Болгарии.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило Болгарское национальное радио (БНР).

Как отмечается, компания "Булармас" планировала инвестировать в расширение пороховой патронной фабрики путем внедрения автоматической линии для вакуумного снаряжения артиллерийских снарядов, противотанковых мин и гранат жидким тротилом.

Эти планы вызвали недовольство у населения окрестных районов Велико-Тырновской области. Их жители собрали подписи под петицией против производства и были готовы к протестным акциям с перекрытием дорог, в связи с чем губернатор срочно созвал совещание с фабричным руководством.

Во вторник (13 января) региональная инспекция по охране окружающей среды и водных ресурсов в Велико Тырново объявила о прекращении подготовки к строительству. Представитель ведомства Юлия Мутафчиева в письме к губернатору сообщила, что проект заморожен, поскольку компания отозвала заявку на экологическую экспертизу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.01 15:33
  • 13416
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.01 15:12
  • 2
В чем сила
  • 15.01 12:05
  • 10
Казахстан планирует организовать производство турецкого легкого танка "Тулпар"
  • 15.01 06:37
  • 0
Комментарий к "«Война изменится до неузнаваемости» Полковник Генштаба Андрей Демуренко — об уроках СВО, переменах в армии и оружии будущего"
  • 15.01 05:11
  • 2
На Зеленодольском заводе модернизировали производственные мощности
  • 15.01 03:40
  • 0
Комментарий к "Новая гиперзвуковая ракета Х-99 вдребезги разнесет любой украинский объект"
  • 15.01 02:39
  • 0
О дальних ЗУР ПВО и ПРО
  • 15.01 01:37
  • 1
«Война изменится до неузнаваемости» Полковник Генштаба Андрей Демуренко — об уроках СВО, переменах в армии и оружии будущего
  • 15.01 00:55
  • 0
Комментарий к "Шмыгаль заявил, что союзники передали Украине 23 системы ПВО в 2025 году"
  • 14.01 21:26
  • 1
МИД Индии: оборонные закупки определяются интересами страны, а не идеологией
  • 14.01 20:26
  • 0
Комментарий к сообшениям от использовании С-300(В) в ходе СВО
  • 14.01 19:01
  • 48
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 14.01 16:26
  • 1
Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО
  • 14.01 16:20
  • 8
Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
  • 14.01 03:22
  • 1
Стартап из США планирует построить отели на Луне