В Хотнице в Болгарии заморозили строительство линии для снаряжения боеприпасов

ЦАМТО, 14 января. Экологическая инспекция заморозила строительство линии для снаряжения боеприпасов н.п. Хотница на севере Болгарии.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило Болгарское национальное радио (БНР).

Как отмечается, компания "Булармас" планировала инвестировать в расширение пороховой патронной фабрики путем внедрения автоматической линии для вакуумного снаряжения артиллерийских снарядов, противотанковых мин и гранат жидким тротилом.

Эти планы вызвали недовольство у населения окрестных районов Велико-Тырновской области. Их жители собрали подписи под петицией против производства и были готовы к протестным акциям с перекрытием дорог, в связи с чем губернатор срочно созвал совещание с фабричным руководством.

Во вторник (13 января) региональная инспекция по охране окружающей среды и водных ресурсов в Велико Тырново объявила о прекращении подготовки к строительству. Представитель ведомства Юлия Мутафчиева в письме к губернатору сообщила, что проект заморожен, поскольку компания отозвала заявку на экологическую экспертизу.