На Украине начали использовать музейный танк «Кедр»

На Украине начали использовать советский музейный танк «Объект 476»

Опытный советский танк «Объект 476» (шифр «Кедр»), выпущенный в нескольких экземплярах, начали использовать в институте танковых войск на Украине. Об этом пишет «Российская газета».

В публикации обратили внимание на фотографию машины. На снимке видна корма «Кедра». Автор допустил, что опытный танк, которому место в музее, используют в качестве учебного пособия. Ранее считалось, что три образца «Объекта 476» отправили на лом.

Разработку «Кедра» начали в середине 1970-х годов. Опытные конструкторские работы были направлены на повышение подвижности советских танков. Машина на базе серийного Т-64Б получила двигатель 6ТД-1 мощностью 1000 лошадиных сил и новую литую башню с комбинированной броней, вмещающей полиуретан.

В декабре концерн «Уралвагонзавод» сообщил, что модернизированный танк Т-80БВМ получил современный прицельный комплекс, который обеспечивает снайперскую точность при стрельбе на большие дистанции. Танк оснащен многоканальным прицелом «Сосна-У».