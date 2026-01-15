"Их нечем сбивать". С какой проблемой столкнулась украинская ПВО

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Первые две недели 2026 года Россия практически ежедневно наносила удары по критической инфраструктуре Украины. Ракеты и дроны поражали как военные объекты, так и энергетические, а также железные дороги, порты. Противнику все сложнее отражать массированные налеты — украинская ПВО банально не справляется с таким количеством целей. О проблемах ВСУ — в материале РИА Новости.

Первые удары 2026-го

С 3 по 9 января — один массированный и четыре групповых удара. Поражены военные предприятия, объекты энергетики, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Согласно информации Минобороны, нанесен серьезный урон складам боеприпасов, горючего, цехам производства и местам хранения БПЛА дальнего действия, центрам подготовки операторов дронов, а также пунктам временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников.

Особенно активно в первые дни нового года воздействовали на энергетику крупных городов. Досталось Харькову, Запорожью, Одессе, Днепропетровску, но сильнее всего — Киеву. Большую часть суток украинская столица остается без электро- и теплоснабжения. Общественный транспорт работает с перебоями, периодически выходит из строя метрополитен. Ситуация усугубляется морозами — ночью до минус 15.

В ночь на вторник — вскоре после того, как киевские энергетики отчитались о стабилизации ситуации, — еще один массированный удар. "Искандеры", десятки дальнобойных дронов. Из-за повреждения Трипольской ТЭС многие районы столицы вновь погрузились во мрак. Кроме того, били по Харьковской, Запорожской, Житомирской и Одесской областям. В Днепропетровской дроны и баллистика атаковали Криворожскую ТЭС.

Один из показателей эффективности ударов — реакция украинского бизнеса. Местные СМИ сообщают, что крупные торговые сети закрывают супермаркеты в Киеве и ряде других городов: генераторы, от которых запитывается оборудование магазинов, не выдерживают нагрузки. Это несет для киевских властей серьезнейшую угрозу — мегаполис может очень быстро стать непригодным для жизни.

Комплексный подход

Судя по кадрам с мест прилетов, украинская ПВО явно не справляется с отражением массированных ударов высокоточным оружием. Россия вышла на такой уровень производства дальнобойных "Гераней" и "Гербер", что может запускать их в залпе сотнями. Дроны отвлекают на себя внимание и вынуждают противника тратить на них дефицитный боекомплект ЗРК. Раньше с тихоходными БПЛА справлялись мобильные огневые группы на пикапах с пулеметами. Однако, как утверждают СМИ противника, "Герани" теперь летают выше и круто пикируют на цель, что затрудняет их поражение стрелковым оружием.

Следом за дронами в образовавшуюся брешь устремляются крылатые ракеты наземного, воздушного и морского базирования. Они идут к цели на предельно малых высотах, огибая рельеф местности. Эта особенность значительно сокращает расстояние, на котором радиолокационная станция ЗРК способна обнаружить приближающуюся угрозу. Расчету комплекса далеко не всегда удается вовремя отреагировать.

А по самым "жирным" целям прилетают гиперзвуковые "Кинжалы" и баллистические "Искандеры" с 480-килограммовой боевой частью и дальностью порядка 500 километров. Эти ракеты сбить сложнее всего, и они представляют для противника наибольшую угрозу. По сути, единственные зенитно-ракетные системы на вооружении ВСУ хоть с каким-то шансом на успех — американские Patriot PAC-3. Недавно украинское Минобороны сообщило, что Киев получил от Германии еще два комплекса этого типа. Вероятно, их развернут под столицей или в районе крупных промышленных центров.

Дефицит "Патриотов"

Но Берлин уже исчерпал возможности по поставкам "Патриотов" ВСУ. Передавать больше — ослаблять собственную ПВО. А США — производитель-монополист — не торопятся отдавать дополнительные ЗРК. Зеленский в ноябре заявил, что рассчитывает на 27 батарей Patriot (у Пентагона их около 60). Госсекретарь Марко Рубио осадил главу киевского режима, указав, что Россия уничтожает поставляемые Украине системы ПВО в среднем за неделю.

Понять Рубио несложно. Одна батарея стоит более миллиарда долларов. Помимо Соединенных Штатов, комплекс стоит на вооружении 16 государств. "Патриот" для Вашингтона — очень прибыльный экспортный товар. Кадры огневого поражения дорогой системы в зоне СВО — не самая лучшая реклама американской оборонки. А бить "Патриоты" российские военные умеют. Эту систему изучают в училищах еще с советских времен. Все ее характеристики и возможности давно известны. К тому же в ходе СВО выработали эффективную тактику охоты на Patriot. Их круглосуточно ищут дроны-разведчики самолетного типа — при обнаружении наводят авиацию и оперативно-тактические ракеты.

Ловят и во время массированных комбинированных ударов по инфраструктуре Украины: позиция комплекса вскрывается средствами радиотехнической разведки в момент пуска. И скоро противнику станет еще сложнее. Россия приняла на вооружение противорадиолокационную ракету Х-58УШК, поражающую РЛС с расстояния до 200 километров. Ее специально разработали для борьбы с западными ЗРК. А без радара вся батарея слепнет, превращаясь в бесполезную груду дорогого металла.

Любую систему ПВО можно подавить — вопрос лишь во времени. Украина пользуется безоговорочной поддержкой Запада. Поставки зенитно-ракетных комплексов, данные воздушной и агентурной разведки, иностранные специалисты на местах — нахрапом взломать такой панцирь нереально. Но вода камень точит. Средств поражения прилетает все больше, а зенитных ракет все меньше. И в какой-то момент наступает коллапс.