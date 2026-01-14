В Ленобласти состоялась военно-историческая реконструкция «Рождественский манифест»

Ожившая история. В Ленинградской области энтузиасты воссоздали последний бой, когда французы были изгнаны за пределы России. Перед зрителями развернули победную баталию между русскими солдатами и остатками наполеоновских войск.

Финальные сражения. Русские окружают французов. Есть погибшие и раненые. Конечно, условно.

Лежать без движения павшим в этом бою не получится — мешает погода. Два с лишним века назад на месте сражения было лишь немного теплее, утверждают историки. Знаменитый воспетый классиками Генерал Мороз путал планы как войскам Александра I, так и солдатам Наполеона. Успехи российской армии в ночь с 6-го на 7-е января 1813-го года ознаменовали победу в Отечественной войне. Спустя считанные дни французов погнали через Неман. Неприятель в спешке терял оружие, провиант, лошадей.

«Это капитан 15-го драгунского полка, Франция. На мне зимнее обмундирование: шинель. Лошадь моя, видимо, где-то пала, поэтому сумку, где хранились пистолеты, я ношу с собой. Холодное оружие — палаш кавалерийский», — рассказал руководитель военно-исторического клуба Илья Соколов.

После битвы солдатам-победителям зачитали послание императора Александра I, больше известное как «Рождественский манифест».

«До 1917 года чтение манифеста Александра I проходило в рождественскую ночь во всех церквях Российской Империи. По сути, это было «9 мая», чтобы вы понимали, это был тот праздник объединения всей России против врага», — рассказал руководитель Гатчинского военно-исторического клуба Михаил Дятленко.

Лучшего места для такой реконструкции, пожалуй, не найти — убеждены специалисты. Около ста энтузиастов устроили баталию на территории исторической усадьбы Демидовых под Гатчиной.

«Я за этой реконструкцией наблюдаю уже несколько лет, а последние три года ее согласился комментировать. Что само по себе уже говорит о том, что она мне нравится. Это единственная на территории не только их района, но и области подобного рода мероприятие, проходящее день в день, я бы сказал, час в час с этим историческим событием!», — рассказал военный историк, комментатор реконструкции Борис Кипнис.

В воссоздании событий участвовали реконструкторы не только из Петербурга и Ленинградской области, но и их коллеги из Череповца. В перспективе планируют к пехоте и кавалерии подключить ещё и артиллеристов. Но и сейчас зрителей — сотни.

«Во-первых, это событие грандиозное само по себе. Оно привлекло сразу внимание наше. Девочка вот у нас прилетела даже из Москвы, чтобы побывать здесь», — сообщила зритель исторической реконструкции Светлана Карпук.

«Это наша Родина, это наша история, это наша великая страна, которая всегда побеждает в любых испытаниях!», — рассказала зритель исторической реконструкции Татьяна Грабенко.

После окончания битвы зрители смогли внимательно изучить копии исторического оружия,пообщаться с реконструкторами и, конечно, отведать полевой кухни.

Дмитрий Копытов