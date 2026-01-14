В России могут пересмотреть правила противопожарного режима

Сейчас МЧС проводит оценку применения этих правил, по результатам которой будет принято решение об их продлении или отмене

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. МЧС России проводит оценку применения правил противопожарного режима, по итогам которой они могут быть отменены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ в ответ на запрос агентства.

"В настоящее время ведется оценка применения обязательных требований, содержащихся в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479. По ее результатам будет принято решение о продлении действия правил или их отмене", - сказали в МЧС.

Правила противопожарного режима в РФ начали действовать с 1 января 2021 года. Они были приняты в рамках так называемой регуляторной гильотины. Свод правил был принят взамен более 100 нормативных актов в области пожарного надзора, большинство из которых принимались еще в 1991 году и не отвечали требованиям времени. Новые нормы до их принятия обсуждались с бизнесом.

Правила, в частности, ужесточили требования к пожарной безопасности мест с массовым пребыванием людей и объектов для детей. В них же регламентировано разведение костров и использование открытого огня на загородных участках. С другой стороны, они стали более понятными, так как основные нормативы описывались в одном документе, что несколько упростило ведение предпринимательской деятельности.

Срок действия Правил противопожарного режима в РФ закончится 31 декабря 2026 года.