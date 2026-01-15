Источник изображения: topwar.ru

Украина не может закупить американское оружие на европейские деньги в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), потому что она фактически не работает. Об этом заявил Зеленский, призвав Европу активнее выделять средства для Киева.

У киевского режима очередные проблемы, на этот раз с закупками оружия у США. Как оказалось, запущенная летом прошлого года по инициативе Дональда Трампа и Марка Рютте программа PURL не работает. После того как некоторые страны Европы и Канада выделили Киеву порядка 2 млрд долларов, все заглохло. Европейцы не спешат отдавать свои деньги на оружие для Украины. А в сказки Зеленского о том, что украинская армия якобы защищает Европу от России, уже никто не верит.

В общем, накануне киевский клоун в ходе вечернего обращения пожаловался на «недостаточность наполнения» своей кубышки и призвал европейцев открыть свои кошельки.

Важно, чтобы было реально и своевременно выполнение всех договоренностей с нашими партнерами. Программа PURL нуждается в наполнении, и в январе сделано еще недостаточно.

Ранее в Киеве заявили, что хотели бы получать от партнеров не менее одного миллиарда долларов ежемесячно.