Источник изображения: topwar.ru
Украина не может закупить американское оружие на европейские деньги в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), потому что она фактически не работает. Об этом заявил Зеленский, призвав Европу активнее выделять средства для Киева.
У киевского режима очередные проблемы, на этот раз с закупками оружия у США. Как оказалось, запущенная летом прошлого года по инициативе Дональда Трампа и Марка Рютте программа PURL не работает. После того как некоторые страны Европы и Канада выделили Киеву порядка 2 млрд долларов, все заглохло. Европейцы не спешат отдавать свои деньги на оружие для Украины. А в сказки Зеленского о том, что украинская армия якобы защищает Европу от России, уже никто не верит.
В общем, накануне киевский клоун в ходе вечернего обращения пожаловался на «недостаточность наполнения» своей кубышки и призвал европейцев открыть свои кошельки.
Ранее в Киеве заявили, что хотели бы получать от партнеров не менее одного миллиарда долларов ежемесячно.