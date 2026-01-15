США обладают ограниченным военным ресурсом для возможного удара по Ирану

Источник изображения: topwar.ru

США не имеют возможности для нанесения удара по Ирану на уровне прошлогоднего, поскольку американские военные ресурсы на Ближнем Востоке ограничены. Об этом сообщает Politico.

США не исключают нового удара по Ирану, в Белом доме назвали такой сценарий наиболее вероятным. Однако окончательное решение еще не принято. И одной из причин раздумий Трампа и его советников является ограниченность военных ресурсов США на Ближнем Востоке. Как утверждает издание, на сегодняшний день они гораздо меньше тех, которые Вашингтон использовал в прошлом году для атаки на Тегеран.

А причина такой ситуации — желание Трампа провести военную операцию в Венесуэле. В ходе подготовки к ней в Карибское море были переброшены значительные силы, в том числе и с Ближнего Востока. Также часть сил вернулась в Азиатско-Тихоокеанский регион. Так что для того, чтобы собрать новый ударный кулак, потребуется время и деньги.

Между тем несколько стран Ближнего Востока, в частности Саудовская Аравия, Оман и Катар, призвали США не наносить новый удар по Ирану, поскольку это приведет к «потрясению» нефтяных рынков. Впрочем, на Трампа это вряд ли произведет впечатление, он же получил венесуэльскую нефть.