ТАСС

Эксперт Кузякин: американский IT-гигант начал апробацию боевых дронов на Украине

Источник изображения: Фото: REUTERS

Qualcomm однозначно выбрал сторону ВСУ, сообщил генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Американский IT-гигант Qualcomm начал производить дроны, предназначенные исключительно для боевого применения вооруженными формированиями Украины. Компания уже начала апробацию своих изделий в рядах ВСУ, заявил ТАСС генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР), эксперт в области беспилотной авиации Дмитрий Кузякин.

"В этом году на рынок производства боевых дронов на стороне ВСУ неожиданно выступил IT-гигант Qualcomm. В отличие от, например, компании DJI, дроны которой используются обеими сторонами конфликта, Qualcomm однозначно выбрал сторону ВСУ и производит дроны исключительно под боевое применение вооруженных формирований Украины", - сказал Кузякин.

Эксперт подчеркнул, что Qualcomm обладает высочайшей квалификацией в области машинного зрения, мобильных вычислений, средств коммуникаций и организации связи. "Их опыт и производственные мощности позволяют производить дроны высокого уровня автоматизации и бортовых вычислительных комплексов. При этом в своих разработках Qualcomm опирается на относительно дешевую и доступную элементную базу, используемую в обычных смартфонах, которую сам же и производит", - сказал Кузякин.

Генконструктор ЦКБР уточнил, что в настоящее время линейка Qualcomm в ВСУ представлена двумя типами беспилотников - квадрокоптер и самолет-дальнолет. "Главным характерным признаком обоих типов дронов является использование технологии инерциально оптической одометрии. Эта технология позволяет осуществлять навигацию дронов по маршруту полета с куда меньшей зависимостью от привычных систем навигации таких как электронный компас и система спутниковой навигации", - отметил он.

Кузякин добавил, что у этих дронов основной упор делается на оптическую систему привязки к местности в пространственных координатах через набор цифровых камер. "Технология достаточно старая и давно известная. Первый раз она была применена на марсианском дроне Ingenuity. На Марсе как известно нет спутниковой навигации и дроном там сложно управлять в режиме FPV. Вот и была разработана технология визуальной привязки к местности, чтобы стабилизировать дрон в пространстве и программно управлять им. Поэтому к дронам с инерциально-оптической одометрией у нас привязалось название "марсиане", - рассказал специалист.

Отличительная черта

Также генконструктор ЦКБР заявил, что отличительной чертой изделий компании Qualcomm является "отвратительное качество разработки и изготовления самих летательных аппаратов".

"Все что держит аппараты в воздухе сделано специалистами с явным отсутствием компетенций. Видно, что американский IT-гигант хочет продавать уже готовое изделие, собранное целиком на своей руке, и не собирается делиться ни с кем ни технологиями одометрии, ни конечным устройством. А это значит, что Запад, несмотря на заверения в поддержке, военной и финансовой помощи, не спешит делиться технологиями с Украиной", - подчеркнул эксперт. 

  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
БПЛА
Марс
