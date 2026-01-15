Эксперт Железняков назвал фантастичными планы Маска по освоению космоса

Историк космонавтики считает, что существующий технологический и экономический уровень развития земной промышленности не позволяет осуществить столь грандиозные замыслы

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Планы главы компании SpaceX Илона Маска по масштабному освоению космического пространства и организации межпланетных путешествий представляются сейчас скорее фантастическими, однако в будущем они станут реальностью. Такое мнение высказал ТАСС историк космонавтики Александр Железняков.

13 января, выступая на базе космодрома Starbase в штате Техас, Маск заявил, что возглавляемая им SpaceX ставит своей задачей воплощение в жизнь технологий, которые были у героев фантастического телесериала "Звездный путь". Он добавил, что в компании хотят иметь "футуристические космические корабли с большим числом людей на борту, путешествующих в места, в которых никогда не бывали".

"Планы Маска скорее фантастические, чем реальные, но мне они лично нравятся. Время для межзвездной экспедиции, о которой говорит Маск, он сам точно не застанет. Что же касается полетов в пределах Солнечной системы, то отдельные миссии, вероятно, будут осуществлены и при его жизни", - считает эксперт.

По его мнению, существующий технологический и экономический уровень развития земной промышленности не позволяет осуществить столь грандиозные замыслы даже при условии концентрации всех ресурсов. Реализация подобных проектов если и возможна, то лишь в отдаленном будущем, выходящем за рамки XXI века.

В обозримой перспективе, продолжает Железняков, приоритет в космических полетах к ближним планетам будет оставаться за научными исследованиями. Коммерческая или туристическая составляющая будет постепенно интегрироваться в эти полеты, но изначально станет второстепенной. "Разделять полеты на чисто научные и чисто туристические не совсем корректно. Даже в коммерческих проектах всегда есть место для исследований. Сначала нужно понять, куда лететь и как лететь", - подчеркнул собеседник ТАСС.

При этом, отметил Железняков, в словах Маска четко прослеживается рекламный и политический посыл. Такие заявления формируют в публичном пространстве представления о технологическом лидерстве компании и долгосрочных планах предпринимателя. "Прежде всего это политика и реклама, но, в принципе, это постепенно реализуемо", - заключил эксперт.