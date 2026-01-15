Германия закупает морские беспилотные летательные аппараты MQ-9B SeaGuardian

12 января 2026 года германское федеральное оборонное закупочное ведомство Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) через Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) заключило контракт с американской компанией General Atomics Aeronautical Systems (в составе корпорации General Atomics) на закупку для военно-морских сил Германии четырех морских беспилотных авиационных комплексов, в каждый из которых войдут два больших беспилотных летательных аппарата MQ-9B SeaGuardian и наземная станция управления.

Один из опытных образцов беспилотного летательного аппарата General Atomics MQ-9B SeaGuardian во время участия в экспериментальных учениях Тихоокеанского флота ВМС США 21.04.2021 (с) ВМС США

Комплексы предназначены для решения задач морской разведки и патрулирования и противолодочной борьбы. Бюджетный комитет германского Бундестага в середине декабря 2025 года одобрил выделение 1,9 млрд евро на данную программу, именуемую Unbemannter Anteil Maritime Airborne Warfare System (uMAWS), в том числе 1,52 млрд евро непосредственно на закупку четырех беспилотных комплексов. Ожидается, что комплексы поступят на авиабазу авиации ВМС Германии Нордхольц в 2028-2030 годах, первоначально в морском разведывательно-патрульном варианте, а в 2031-2032 годы будут доработаны до модификации ПЛО. В составе авиации ВМС Германии БЛА SeaGuardian будут взаимодействовать с закупленными базовыми патрульными самолетами Boeing P-8A Poseidon.

БЛА SeaGuardian является морским вариантом MQ-9B SkyGuardian - разработанного корпорацией General Atomics дальнейшего развития БЛА серии MQ-9A Reaper. Аппарат MQ-9B разработан в соответствии с уже принятыми либо перспективными американскими (со стороны FAA) и европейскими сертификационными требованиями к БЛА, в первую очередь в области безопасности полетов, а также соответствующим стандартом НАТО STANAG-4671. БЛА может быть сертифицирован для полетов в контролируемом диспетчерскими службами воздушном пространстве общего пользования, в первую очередь в Европе. Установлены специально разработанная аппаратура предотвращения столкновений в воздухе и навигационная РЛС. Повышены прочность планера БЛА и его устойчивость к повреждениям, включая столкновения с птицами и удары молний. В конструкцию внедрен комплекс мероприятий, обеспечивающих выполнение полетов в неблагоприятных погодных условиях, включая условия обледенения. Также внедрено более надежное программное обеспечение управления полетом, а для управления БЛА используется наземная станция нового поколения. Согласно заявлениям General Atomics, продолжительность полета MQ-9B SkyGuardian также значительно увеличена (до "более 40 часов") по сравнению с Reaper (для которого указывается "до 27 часов").

Стартовым заказчиком БЛА типа MQ-9B Sky Guardian в 2016 году выступило министерство обороны Великобритании, заказавшее эти аппараты под обозначением Protector RG.1 для замены в британских ВВС парка разведывательно-ударных БЛА MQ-9A Reaper. Поставки серийных БЛА Великобритании были начаты в 2023 году. К настоящему времени БЛА MQ-9B заказаны или запланированы к закупке еще 10 странами, включая вооруженные силы США.