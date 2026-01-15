Продолжение чехарды в руководстве ОАК и АО "Туполев"

Татарстанский деловой ресурс "БИЗНЕС Online" в материале Тимура Латыпова "Конечно, и татары могли сыграть": в "Туполеве" вновь смена власти. Вместо 76-летнего Бобрышева главой компании ставят молодого внука бывшего гендиректора Казанского авиазавода" сообщает, что у казанца Юрия Абросимова есть шанс вписать себя в историю как самого молодого руководителя "Туполева" - после, собственно, самого Андрея Николаевича, основавшего КБ в 34 года. Условие - если ему удастся преодолеть порог статуса и. о. Александр Бобрышев покидает пост управляющего директора АО "Туполев" всего через один год и один месяц после назначения. Причина неизвестна. Одновременно заявление написал Эдуард Соркин: год назад он откликнулся на призыв Бобрышева к ветеранам авиапрома возвращаться и начал возрождать казанский филиал конструкторского бюро "Туполева". В том, что все это значит, пытался разобраться корреспондент "БИЗНЕС Online".

Церемония получения самолетом Ту-214 свидетельства об Одобрении главного изменения типовой конструкции в цеху Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова - филиала АО "Туполев" (в составе ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"). Казань, 27.12.2025 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Спринт директоров

В "Туполеве" вновь смена управляющего директора: в ближайшие дни новым руководителем (пока в статусе и. о.) назначат Юрия Абросимова. Об этом сообщили несколько источников "БИЗНЕС Online" в авиапроме. Таким образом, Александр Бобрышев продержался всего 1 год и 1 месяц. Тем не менее "скоростной" рекорд его предшественника Константина Тимофеева остался непобитым: последний трудился 10 месяцев. Получается, в этой всемирно известной компании уже 7-й за 11 лет главный руководитель: перед Тимофеевым, Бобрышевым и Абросимовым были Николай Савицких (2014-2016), Александр Конюхов (2016-2020), Ронис Шарипов (2020-2021), Вадим Королев (2021-2024).

Бобрышева назначили в "Туполев" в ходе большой смены власти в ОАК - отставок генерального директора Юрия Слюсаря и его заместителя по гражданской авиации, управляющего директора "Яковлева" Андрея Богинского. Его приход встретили с изрядной долей оптимизма: назначение на такой пост человека, прошедшего в авиапроме всю карьерную лестницу - от слесаря-сборщика до главы самолетостроительной фирмы, в нынешнее время, увы, редкость. Подумалось: вдруг решили возрождать профессиональное управление отраслью? К тому же у Бобрышева был опыт руководства конкретно "Туполевым" - в 2009-2014 годах, а в марте - декабре 2013-го он параллельно возглавлял еще и КАПО им. Горбунова (сегодня - Казанский авиазавод - филиал "Туполева", КАЗ; примечательно, что в этот 10-летний промежуток в цехах Александра Петровича вспоминали добрым словом). Плюс считается, что у него всегда есть своя позиция.

Александр Бобрышев. Краткая биография

Бобрышев Александр Петрович родился 8 января 1949 года в Новокузнецке. По окончании в 1969-м Новосибирского авиационного техникума поступил работать слесарем-сборщиком на Новосибирский авиационный завод (сегодня - Новосибирское авиационное производственное объединение им. Чкалова). В том же году призван на службу в Вооруженные силы СССР. В 1971-м вернулся на завод.

В 1978 году окончил самолетостроительный факультет Новосибирского электротехнического института по специальности "инженер-механик". До 1995-го последовательно занимал должности инженера-технолога, начальника технологического бюро, заместителя начальника цеха, начальника цеха, начальника отдела труда и заработной платы, заместителя директора по производству, заместителя генерального директора НАПО им. Чкалова. В 1995-м назначен на пост первого заместителя генерального директора НАПО - директора авиационного завода. В 1997-2006 годах - генеральный директор НАПО.

В мае 2006-го назначен членом военно-промышленной комиссии при правительстве РФ.

В сентябре 2009-го назначен президентом (а с 2012-го - гендиректором) "Туполева". Одновременно в марте - декабре 2013 года руководил КАПО им. Горбунова. Отправлен в отставку с обоих постов в 2014-м.

В 2014-2015 годах - генеральный директор межгосударственного авиационного комитета (МАК). С 2015-го - вице-президент, директор департамента сервисного обслуживания авиационной техники государственной авиации; заместитель генерального директора ОАК по ГОЗ и управлению программами оперативно-тактической авиации.

25 ноября 2024 года назначен управляющим директором "Туполева".

Об Абросимове ничего подобного сказать невозможно. Он казанский. Родился 23 июля 1988 года. По образованию экономист (предположительно, факультет управления, экономики, финансов и предпринимательства КНИТУ-КАИ). Едва ли не с ходу попал на руководящую должность - зама заместителя директора по финансам и экономике казанского филиала КБ "Туполева" (название компании несколько раз менялось, но в туполевских кругах ее принято именовать КФКБ). Им тогда был Лев Гольц. Утверждают, что последний явно покровительствовал Абросимову. Когда филиал ликвидировали (2014 год), Гольца поставили директором по экономике и финансам КАЗа, он забрал с собой зама. После смерти шефа (21 октября 2020-го) Абросимов занял его место. В 2023 году Королев взял его в "Туполев" заместителем управляющего директора по экономике и финансам.

"Логичных объяснений назначения нет, - говорит один из источников. - Всего 37 лет, чисто кабинетный работник, экономист, а не авиастроитель. Возможно, просто оказался в нужном месте - таких назначений в Москве немало, да и лишних вопросов точно задавать не будет. Конечно, и татары могли сыграть: Юра свой, уже в центре событий, давайте его поддержим, в третий раз попробуем (имеются в виду назначения Шарипова и Тимофеева - прим. ред.)". Кстати, получается, Абросимов - самый молодой руководитель "туполей" за всю их историю - разумеется, после самого Андрея Николаевича Туполева, который создал и возглавил ОКБ в 1922-м, т. е. в 34 года.

"Адекватный, компанейский, юморной, умеет найти подход к людям, - характеризует Абросимова еще один наш собеседник. - И непростой: о многом говорит то, что в нынешних условиях он столько продержался на таких должностях. Думаю, не обошлось и без фамильного влияния". Имеется в виду то, что Абросимов - внук Юрия Литвинова (1939-2021), который руководил КАЗом с февраля 1994 года по июнь 1996-го, т. е. был первым директором после Виталия Копылова. Кстати, именно под руководством Литвинова строили первый Ту-214 (взлетел 21 марта 1996 года). Его скорая отставка изумила коллектив. По свидетельствам причастных к тем событиям можно сказать следующее: в то время у властей Татарстана окончательно созрело решение сделать КАЗ, так скажем, поближе к республике, но при прямом наследнике Копылова это было невозможно, поэтому требовалось сменить директора. И Литвинову сделали предложение из разряда тех, от которых не отказываются…

В чем причина (и есть ли она) отставки Бобрышева, пока не объясняется. Впрочем, разъяснений не было и по поводу других недавних увольнений, точнее, предложенные общественности формулировки никак не проясняли вопрос о том, почему сменили конкретных руководителей. Слюсаря, получается, повысили, т. е. к нему претензий никаких - справился (сейчас он губернатор Ростовской области). Отставки Богинского, как утверждают, потребовал премьер-министр РФ Михаил Мишустин - за провал гражданских программ. Тимофеева, по словам источников, с ходу невзлюбил новый гендиректор ОАК Вадим Бадеха.

А как воспринимать скорострельность смены директоров компании? "Похоже на агонию: пока - "Туполева", - лаконично прокомментировал для "БИЗНЕС Online" ситуацию директор центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. - Вынужден еще раз повторить: "А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь"". "Обратите внимание на то, что мы не успеваем следить за кадровыми изменениями, которые идут в руководстве самой ОАК, - порекомендовал один из источников. - С чем это связано? Прежде всего с тем, что дела не идут".

"Бобрышев должен был возродить производство Ту-214 - не сделал, даже при поддержке Минниханова, - отметил в беседе с "БИЗНЕС Online" заслуженный пилот России Юрий Сытник. - Мог ли? У нас беда с предприятиями по производству комплектующих. Эти полторы сотни уничтоженных в свое время заводов по щелчку не восстанавливаются. Надо ли при этом возрождать строительство Ту-214? Конечно. Рано или поздно чиновники поймут, что ничего другого нет - МС-21 доведут только лет через 5-8, а за это время импортные самолеты встанут у забора… Авиастроительные начальники дают обещания: "1 тысяча самолетов до 2030-го". Мы двигателей выпускаем 40 штук в год - какая тысяча самолетов! Что остается? Тасовать директоров. Ладно хоть сейчас Бадеха обещаний не дает… С другой стороны, не исключаю, что Бобрышева убрали именно потому, что начало получаться. Но как бы некоторые ребята ни старались, туполевская фирма жива и сохраняет свое лицо - благодаря заделу, который создал великий организатор производства Андрей Николаевич Туполев, благодаря тому, что "Туполев" - это дальняя и стратегическая авиация".

Возраст? Срыв плана? Протест?..

Что удалось и не удалось за год Бобрышеву, сказать трудно: в авиапроме процессы растянуты во времени, а потому сложно понять, что сделал конкретный руководитель, а что сделано при нем. Вероятно, надо говорить о совокупности причин, которые привели к отставке.

Первая. 8 января Бобрышеву исполнилось 76 лет. Можно предположить, что в таком возрасте тянуть непомерный груз погрязшей в проблемах фирмы достаточно трудно. Как говорят наши источники, КАЗ полностью на ручном управлении, без участия главы "Ту" не решаются даже элементарные вопросы. К тому же при назначении Бобрышев сохранил за собой пост замгендиректора ОАК по гособоронзаказу и управлению программами оперативно-тактической авиации (интересно, как можно совмещать две такие должности?). На возрастной аспект обращали внимание и при назначении Бобрышева - дескать, куда деваться, если молодых разбирающихся в авиастроении руководителей попросту нет (разрыв поколений плюс кадровая политика, подразумевающая проталкивание наверх своих людей). "Думаю, возраст - одна из главных причин отставки, - предположил в беседе с "БИЗНЕС Online" бывший директор ульяновского филиала "Туполева" Станислав Рыжаков. - И заменить при этом некем. Смена директоров - болячка "Ростеха", потому что нет мощного технического коллектива, из которого можно подготовить специалистов, способных управлять промышленностью".

Вторая. Силовой вариант. Руководители оборонных предприятий всегда под ударом в связи с вероятностью невыполнения гособоронзаказа. Как с этим на КАЗе, неизвестно. Кроме того, мы не знаем, какие выводы были сделаны по итогам проводившейся на заводе в 2025 году проверки Генпрокуратуры.

Третья. Срыв плана по Ту-214. КАЗ должен был сдать три самолета. В итоге получили только один, причем из задела 2019 года, т. е. машину строили при Конюхове, Шарипове, Королеве, Тимофееве и Бобрышеве. 16 декабря 2025-го взлетел уже в полной мере новый Ту-214. К тому же это первый в РФ сертифицированный импортозамещенный лайнер. Успех? Несомненно. Но строить самолет начали при Тимофееве, при нем же подняли летающую лабораторию для отработки систем отечественного производства… А что, кто-то всерьез полагал, что Бобрышев чудесным образом решит все проблемы и сдаст три самолета?

Четвертая. Не удалось убедить авиакомпании в том, что, заказав Ту-214, они получат самолеты. По словам источников, S7 все еще рассматривает "Ту" как в перспективе свой основной тип. В сентябре 2024 года перевозчик и ОАК подписали намерение о 100 самолетах. По мнению наших собеседников, до контракта дело не дошло потому, что владелец S7 Владислав Филев опасается пролететь: вложит деньги, а завод не сделает. Пример перед глазами. Единственная заказавшая (и оплатившая) Ту-214 авиакомпания - "ЮВТ Аэро" - своих самолетов так и не дождалась. В результате владеющая перевозчиком "Татнефть" подала к "Туполеву" иски почти на 18 млрд рублей, причем на 11,7 млрд из них - при Бобрышеве. Кстати, 2025 год стал для "Ту", наверное, рекордным по потенциально потерянным в арбитражах деньгам, и это не только история с ЮВТ: в июне минобороны подало иск на 930 млн; в мае суд частично удовлетворил (сумма не называется) почти 3-миллиардный иск военных… В итоге ЮВТ решила приобретать Ил-114 и SJ-100. Для "Туполева" и КАЗа это репутационный удар, но не Бобрышев брал деньги и давал обещания. И кстати, вопрос: на что пошли эти 18 миллиардов? Если на производственные нужды, то почему деньги не вернули с получением средств от государства? Было официально заявлено, что до 2023 года "Туполеву" на программу Ту-214 выделили 12 млрд рублей, а после - еще 83,6 миллиарда. Или не выделили?

Пятая предполагаемая причина отдает романтизмом, но все же… Выше мы упомянули, что Бобрышев считается руководителем со своей позицией. Его увольнение из "Туполева" в 2014-м объясняли несогласием с политикой в то время руководителя ОАК Михаила Погосяна. Говорили, будто они кардинально разошлись во взглядах на будущее завода и "Ту". А что мы услышали под занавес 2025-го? Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что с 2028-го завод выйдет на темп 20 Ту-214 в год (отметим, что о 20 самолетах на предновогодней встрече с прессой говорил и раис РТ Рустам Минниханов, но сроков называть не стал). Как производственник Бобрышев не может не понимать сомнительность таких планов и вряд ли хочет быть к ним причастным. Кстати, отметим, что обещания на ближайшее будущее промышленные начальники стали давать осторожнее. "В следующем году мы уже выходим на темп 8 единиц потенциального производства, в 2027-м - на 12", - сообщил Алиханов о программе Ту-214. "Единица потенциального производства" - хорошая формулировка.

Шестая. Застопорилась одна из главных идей Бобрышева - о восстановлении КФКБ, который, помимо всего прочего, был и своего рода гарантом качества производства. Проект одобрили, но, по данным источников, за год почти ничего не продвинулось. В итоге согласившийся вновь возглавить филиал Эдуард Соркин (откликнулся на клич Бобрышева и директора КАЗа Зуфара Миргалимова к ветеранам возвращаться), по нашей информации, написал заявление об увольнении. Есть мнение, что он уходит потому, что приходил конкретно под Бобрышева, но, имея представление о том, кто такой Соркин, трудно представить, что он может просто так бросить дело, за которое долго боролся. По нашим данным, Эдуард Матвеевич пока останется в "Туполеве" советником, чтобы помочь новому директору филиала.

Полноценный директор или статист?

Какое наследство достается Абросимову в Казани, в целом понятно, как и то, что модернизация КАЗа (планировали завершить до конца 2025 года) сама по себе проблем не решает: речь прежде всего о кадрах и их квалификации. Подспорьем новому управляющему директору, конечно, будет Минниханов, который, по нашим данным, не просто ушел из совета директоров "Туполева", а получил место в аналогичном органе ОАК. Возможно, теперь у него будет больше возможностей в области авиапрома, а если в ходе грядущей реформы ОАК заводы отделят от конструкторских бюро, то это и вовсе единственный путь влияния на ситуацию. О таком варианте преобразования корпорации говорят наши собеседники в отрасли. По их информации, новую гражданскую дирекцию ОАК соберут, объединив "Туполев", "Ильюшин" и "Бериев" - под управлением "Яковлева". Поэтому, конечно, велика надежда на то, что Минниханову удастся повлиять на налаживание отношений КАЗа с предприятиями кооперации.

Далее. Притом что сегодня первоочередная задача - раскрутить строительство Ту-214 в его нынешнем виде, Абросимову необходимо создать базу для совершенствования самолета, иначе его массовая сборка в нынешних условиях видится невозможной.

Еще одна сверхважная задача - контракт с S7. На сайте раиса РТ есть видеоролик с предновогоднего мероприятия на КАЗе, где Алиханов говорит: "Сегодня провели очередной раунд переговоров с потенциальными покупателями Ту-214. Есть ряд договоренностей. Надеюсь, что мы придем к какому-то результату. Пока целимся на первый квартал следующего года - и договоренность будет превращена в реальный контракт". По словам одного из наших собеседников, глава минпромторга имел в виду Филева. Владелец S7 присутствовал на мероприятии, сказал, что МС-21 не рассматривает, о недостатках Ту-214 знает, но готов его покупать, и обратился к минпромторгу и Росавиации с просьбой проработать механизм приобретения лайнера - такой, чтобы при нынешних ценах и ставках авиакомпания не вылетела в трубу. Филев как один из несистемных идеологов авиатранспортной отрасли - очень сильный союзник в деле борьбы за будущее Ту-214. "Фантастически профессионален во всем, что касается авиации, - считает источник. - Не просто эксплуатант, а от и до знает самолеты. Вот его можно ставить на любой пост в отрасли".

По силам ли все это Абросимову? "Юрий - человек молодой, активный, грамотный как финансовый руководитель, но не инженер, - говорит Рыжаков. - Сможет ли он себя перебороть, чтобы стать технарем? "Туполеву" в большей степени нужен руководитель, умеющий управлять процессом производства, а это больше чем финансист. Не все могут перейти с одной ступени на другую".

Но есть мнение, что такие качества Абросимову и не понадобятся: во-первых, не факт, что из и. о. он станет управляющим директором, а во-вторых, даже если станет, роль его будет формальной. Причина - в вышеупомянутой реформе ОАК. Как уверяют источники, это вопрос почти решенный, а при низведении "Туполева" до статуса придатка ОАК ключевая роль будет за руководителем производственной площадки. Между тем поговаривают о том, что Абросимов и Миргалимов друг друга не вполне воспринимают. Вообще в рамках одной компании напряженные отношения между производственниками и финансистами не редкость, однако в данном случае явно что-то иное. Кстати, последние несколько месяцев директорство Миргалимова висело на волоске, но, по словам наших собеседников, в итоге дело решилось в его пользу. Если что, с него и будут сдирать шкуру и за 20 самолетов в 2028-м, и за "единицы потенциального производства" - уже сегодня.

Исполняющим обязанности управляющего директора АО "Туполев" назначен Юрий Абросимов (слева) (с) vk.com/uac_rus