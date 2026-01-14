Войти
Ростех

ОАК объявляет о новых назначениях в руководстве

402
0
0
Объединенная авиастроительная корпорация
Объединенная авиастроительная корпорация.
Источник изображения: Ростех

Исполнение обязанностей управляющего директора АО «Туполев» возложено на Юрия Абросимова, а директором филиала ПАО «ОАК» по оперативно-тактической авиации и ГОЗ стал Владимир Ефимов

В 2025 году Объединенная авиастроительная корпорация Госкорпорации Ростех успешно выполнила рекордные планы по поставке военной техники в рамках гособоронзаказа (ГОЗ). За работу этого направления в корпорации отвечал Александр Петрович Бобрышев, совмещая должности заместителя генерального директора ПАО «ОАК» по оперативно-тактической авиации (ОТА) и ГОЗ, а также управляющего директора АО «Туполев». Выполнив поставленные задачи, он покидает корпорацию.

С 13 января директором филиала ПАО «ОАК» — ОТА назначен Владимир Ефимов, ранее занимавший пост первого заместителя подразделения. Он окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации и с 2012 года работает в ОАК на различных должностях.

Также с 13 января исполнение обязанностей управляющего директора АО «Туполев» возложено на Юрия Абросимова, ранее занимавшего в компании пост заместителя управляющего директора по экономике и финансам. В 2010 году он окончил Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева. Юрий Абросимов с 2012 года работает в структурах АО «Туполев».

Среди ключевых задач новых руководителей — выполнение растущей производственной программы, включая выпуск военной авиационной техники, а также обеспечение выполнения планов по программе Ту-214.

Эти назначения обеспечат преемственность управления на соответствующих направлениях деятельности корпорации по производству самолетов стратегической и оперативно-тактической авиации, а также позволят продолжить работу по повышению эффективности и росту производительности труда.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-214
Компании
ОАК
Ростех
Туполев
Проекты
Гособоронзаказ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.01 13:09
  • 2
Казахстан планирует организовать производство турецкого легкого танка "Тулпар"
  • 14.01 12:22
  • 13376
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.01 10:35
  • 46
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 14.01 05:30
  • 6
Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
  • 14.01 03:22
  • 1
Стартап из США планирует построить отели на Луне
  • 13.01 15:31
  • 6
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 13.01 14:55
  • 5
Стали известны подробности об уничтожившем украинский F-16 российском С-300
  • 13.01 12:43
  • 1
Российская гиперзвуковая ракета стала первым испытанием для нового немецкого противоракетного щита (Die Welt, Германия)
  • 13.01 09:04
  • 1
Жиль Грессани, эксперт по вопросам геополитики: "Доктрину Трампа можно выразить одним понятием: реколонизация" (Le Monde, Франция)
  • 13.01 08:55
  • 1
Командир дивизиона ЗРК рассказал, как ПВО сбила истребитель F-16
  • 13.01 07:30
  • 33
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 13.01 01:18
  • 1
МИД КНР призвал США не прикрывать интересы в Арктике защитой от Китая и России
  • 12.01 23:33
  • 3
О России и Иране - в свете последних событий
  • 12.01 18:23
  • 1
Противник утверждает, что ВС РФ начали применять БПЛА «Герань-5»
  • 12.01 18:16
  • 1
Удар «пустой болванкой Орешника»: стоит ли переживать о том, что без взрывчатки