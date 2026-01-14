ОАК объявляет о новых назначениях в руководстве

Исполнение обязанностей управляющего директора АО «Туполев» возложено на Юрия Абросимова, а директором филиала ПАО «ОАК» по оперативно-тактической авиации и ГОЗ стал Владимир Ефимов

В 2025 году Объединенная авиастроительная корпорация Госкорпорации Ростех успешно выполнила рекордные планы по поставке военной техники в рамках гособоронзаказа (ГОЗ). За работу этого направления в корпорации отвечал Александр Петрович Бобрышев, совмещая должности заместителя генерального директора ПАО «ОАК» по оперативно-тактической авиации (ОТА) и ГОЗ, а также управляющего директора АО «Туполев». Выполнив поставленные задачи, он покидает корпорацию.

С 13 января директором филиала ПАО «ОАК» — ОТА назначен Владимир Ефимов, ранее занимавший пост первого заместителя подразделения. Он окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации и с 2012 года работает в ОАК на различных должностях.

Также с 13 января исполнение обязанностей управляющего директора АО «Туполев» возложено на Юрия Абросимова, ранее занимавшего в компании пост заместителя управляющего директора по экономике и финансам. В 2010 году он окончил Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева. Юрий Абросимов с 2012 года работает в структурах АО «Туполев».

Среди ключевых задач новых руководителей — выполнение растущей производственной программы, включая выпуск военной авиационной техники, а также обеспечение выполнения планов по программе Ту-214.

Эти назначения обеспечат преемственность управления на соответствующих направлениях деятельности корпорации по производству самолетов стратегической и оперативно-тактической авиации, а также позволят продолжить работу по повышению эффективности и росту производительности труда.