Войти
Газета.ru

Шмыгаль заявил, что союзники передали Украине 23 системы ПВО в 2025 году

346
0
0
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Источник изображения: © Omer Messinger/ Getty Images

Шмыгаль: Киев в 2025 году получил от союзников 23 системы ПВО и 11 тысяч ракет

Украина получила от союзников 23 системы противовоздушной обороны (ПВО) и 11 тысяч ракет к ним в 2025 году. Такой информацией поделился министр обороны страны Денис Шмыгаль в ходе заседания парламента, трансляция которого велась на YouTube-канале Рады.

«Благодаря союзникам и партнерам в 2025 году Украину получила 23 системы ПВО большой и средней дальности и 11 тысяч ракет к этим системам», — сказал он.

11 января украинский президент Владимир Зеленский обратился к европейским странам с настоятельной просьбой предоставить Киеву резервные ракеты для систем ПВО.

Российская Федерация неоднократно заявляла, что поставки оружия Украине лишь препятствуют мирному урегулированию конфликта, фактически вовлекая страны НАТО в противостояние и представляя собой «игру с огнем». Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, перевозящие вооружение для Украины, станут законной целью для российских вооруженных сил. В Кремле также отмечали, что наращивание поставок оружия Украине со стороны западных стран не способствует переговорному процессу и неминуемо приведет к негативным последствиям.

Ранее Небензя заявил об угрозе для украинцев от собственных ПВО.

Аслан Гюлмамедов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.01 13:09
  • 2
Казахстан планирует организовать производство турецкого легкого танка "Тулпар"
  • 14.01 12:22
  • 13376
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.01 10:35
  • 46
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 14.01 05:30
  • 6
Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
  • 14.01 03:22
  • 1
Стартап из США планирует построить отели на Луне
  • 13.01 15:31
  • 6
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 13.01 14:55
  • 5
Стали известны подробности об уничтожившем украинский F-16 российском С-300
  • 13.01 12:43
  • 1
Российская гиперзвуковая ракета стала первым испытанием для нового немецкого противоракетного щита (Die Welt, Германия)
  • 13.01 09:04
  • 1
Жиль Грессани, эксперт по вопросам геополитики: "Доктрину Трампа можно выразить одним понятием: реколонизация" (Le Monde, Франция)
  • 13.01 08:55
  • 1
Командир дивизиона ЗРК рассказал, как ПВО сбила истребитель F-16
  • 13.01 07:30
  • 33
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 13.01 01:18
  • 1
МИД КНР призвал США не прикрывать интересы в Арктике защитой от Китая и России
  • 12.01 23:33
  • 3
О России и Иране - в свете последних событий
  • 12.01 18:23
  • 1
Противник утверждает, что ВС РФ начали применять БПЛА «Герань-5»
  • 12.01 18:16
  • 1
Удар «пустой болванкой Орешника»: стоит ли переживать о том, что без взрывчатки