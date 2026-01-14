Шмыгаль: Киев в 2025 году получил от союзников 23 системы ПВО и 11 тысяч ракет

Украина получила от союзников 23 системы противовоздушной обороны (ПВО) и 11 тысяч ракет к ним в 2025 году. Такой информацией поделился министр обороны страны Денис Шмыгаль в ходе заседания парламента, трансляция которого велась на YouTube-канале Рады.

«Благодаря союзникам и партнерам в 2025 году Украину получила 23 системы ПВО большой и средней дальности и 11 тысяч ракет к этим системам», — сказал он.

11 января украинский президент Владимир Зеленский обратился к европейским странам с настоятельной просьбой предоставить Киеву резервные ракеты для систем ПВО.

Российская Федерация неоднократно заявляла, что поставки оружия Украине лишь препятствуют мирному урегулированию конфликта, фактически вовлекая страны НАТО в противостояние и представляя собой «игру с огнем». Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, перевозящие вооружение для Украины, станут законной целью для российских вооруженных сил. В Кремле также отмечали, что наращивание поставок оружия Украине со стороны западных стран не способствует переговорному процессу и неминуемо приведет к негативным последствиям.

Аслан Гюлмамедов