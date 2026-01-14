Войти
В НАТО заявили об истощении запасов оружия для Украины в Евросоюзе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Генсек НАТО Рютте заявил, что запасы оружия в Евросоюзе для Украины истощены

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что запасы оружия для Украины в Европе истощены, «но кое-что еще есть в США». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рютте, после трех–четырех лет войны значительная часть запасов в Европе была уничтожена или истощена, поэтому возникла необходимость в большей степени опираться на резервы, остающиеся в Соединенных Штатах. Он отметил, что такие запасы там все еще имеются, что, как он подчеркнул, имеет большое значение для Украины.

В декабре сообщалось, что НАТО в январе 2026 года откроет на территории Румынии второй по размеру центр координации и транспортировки оружия и военной техники на Украину. Как отметил заместителб командующего миссией Альянса по содействию безопасности и тренировке для Украины (NSATU) Майк Келлер, создание нового логистического центра должно обеспечить дополнительный поток поставок вооружения, укрепление логистической устойчивости восточного фланга Североатлантического альянса и разгрузку первого хаба в польском Жешуве.

Позднее министерство иностранных дел Румынии сообщил, что Бухарест выделит €50 млн на закупки оружия для Украины по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Ранее в Госдуме назвали условие для размещения войск НАТО на Украине.

Андрей Хромов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
