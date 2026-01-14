«Взрыв голов изнутри и невозможность пошевелиться». Есть ли у США супероружие?

Полковник Ходаренок: успех захвата США Мадуро мог быть связан с предательством

США заполучили и испытали некое супероружие, которое вызывает «гаванский синдром», сообщили американские СМИ. Результаты мгновенного захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро и бездействие его охраны также связывают с неким новым оружием. О том, почему успех операции США в Венесуэле был, скорее всего, обеспечен не супероружием, а предательством, — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Считается, что во время штурма резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро охрана главы государства была выведена из строя неким неизвестным ранее оружием и это во многом определило общий успех операции. Об этом сообщали американские СМИ.

Результаты мгновенного захвата Мадуро и бездействие охраны президента позволяют предположить, что на оснащении сил специальных операций США имеется акустическое оружие. По другим данным, оно представляет собой излучатель «импульсной электромагнитной энергии». И именно оно, как утверждают, вызывает «гаванский синдром». Он проявляется головокружением, тошнотой, рвотой и головными болями. Впервые его случаи у американских дипломатов были зафиксированы на Кубе в 2016 и 2017 годах (отсюда и название).

Более того, охранники президента Венесуэлы сообщили журналистам, что во время захвата Мадуро применение этого оружия вызвало у телохранителей главы государства носовое кровотечение и рвоту кровью. По их словам, от этого американского супероружия «голова взрывается изнутри» и нет возможности даже пошевелиться. В общем, только по этим причинам американцы захватили венесуэльского президента.

Как сообщил CNN, одно из подразделений министерства внутренней безопасности США (Homeland Security Investigations) приобрело подобное оборудование за миллионы долларов в последние дни правления администрации Джо Байдена, используя финансирование, предоставленное Пентагоном. По некоторым данным, за такое оружие была заплачена «восьмизначная сумма». Геометрические размеры подобной специальной техники относительно невелики, и устройство может разместиться в рюкзаке.

То, что силы специальных операций Соединенных Штатов имеют на оснащении самые различные специальные средства, сомневаться как-то не приходится. И вряд ли тактико-технические характеристики подобного оборудования и техники попадут в средства массовой информации, поскольку одно из слагаемых успеха различного рода тайных операций — полная внезапность применения тех или иных специальных средств.

Поэтому о каких-либо данных подобного оборудования можно рассуждать исключительно в виде гипотез и предположений.

И если говорить о впечатляющем успехе американского спецназа при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро, то в первую очередь надо подчеркнуть не применение какого-либо супероружия (оно, безусловно, было), а безупречное планирование операции и высокую подготовку бойцов и командиров элитного подразделения «Дельта» войск специального назначения ВС США. Об этом говорит соотношение безвозвратных и санитарных потерь между «Дельтой» и охраной Николаса Мадуро.

Помимо всего прочего, все-таки возникают вопросы — почему слова телохранителей президента Венесуэлы о носовых кровотечениях, рвоте кровью, «взрыв голов изнутри» прозвучали чуть ли не через десять дней после захвата Мадуро? Почему не сразу? В первый день? Типа не смогли обеспечить охрану главы государства из-за внезапного применения супероружия. Не представляют ли собой высказывания телохранителей Мадуро запоздалые попытки оправдаться?

И кроме того, в этой ситуации невольно вспоминается сцена из повести Александра Пушкина «Капитанская дочка». В десятой главе произведения рассказывается о военном совете в ходе осады Оренбурга, на котором решается, как поступать в дальнейшем. Обсуждаются два варианта действий: действовать оборонительно или наступательно. Но один из участников военного совета предлагает третий вариант действий — подкупательный.

Очень трудно отделаться от впечатления, что в ходе захвата президента Венесуэлы был применен именно третий вариант. И благодаря именно ему достигнут столь впечатляющий успех операции в целом.

Михаил Ходаренок

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).