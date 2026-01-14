Войти
Lenta.ru

Названы особенности переданного Киеву ЗРК Tempest

374
0
0
Фото: Kostya Liberov / Libkos / Getty Images
Фото: Kostya Liberov / Libkos / Getty Images.

TWZ: Переданный Киеву ЗРК Tempest создан для тактики «стреляй и убегай»

Антидроновый комплекс Tempest американского производства, который передали Киеву, создан для реализации тактики «стреляй и убегай». Особенности зенитного ракетного комплекса (ЗРК) назвали в публикации TWZ.

Отмечается, что о передаче Tempest Украине публично не сообщали. Комплекс разработала компания V2X. В основе ЗРК лежит шасси багги Can-Am Maverick X3, который несет радар и спаренную установку для запуска ракет AGM-114L Longbow Hellfire. Tempest предназначен для поражения дронов малой и средней дальности.

Автор допустил, что комплекс получил серийный радар, работающий в миллиметровом диапазоне волн. Дальность поражения целей ограничена возможностями ракеты Hellfire. Заявленная дальность AGM-114L — 8000 метров. Ракета с активной головкой самонаведения соответствует принципу «выстрелил и забыл».

«Основой конструкции является возможность использовать тактику "стреляй и убегай", быстро перемещаясь на новую позицию после выстрела, что делает Tempest менее уязвимым для обнаружения и ответного огня», — говорится в публикации.

Ранее в январе на Украине показали работу ЗРК Tempest. Считается, что ограниченное количество систем передали для полевых испытаний. Комплекс впервые представили на выставке Ассоциации армии США в октябре.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
AGM-114
AGM-65
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.01 13:09
  • 2
Казахстан планирует организовать производство турецкого легкого танка "Тулпар"
  • 14.01 12:22
  • 13376
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.01 10:35
  • 46
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 14.01 05:30
  • 6
Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
  • 14.01 03:22
  • 1
Стартап из США планирует построить отели на Луне
  • 13.01 15:31
  • 6
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 13.01 14:55
  • 5
Стали известны подробности об уничтожившем украинский F-16 российском С-300
  • 13.01 12:43
  • 1
Российская гиперзвуковая ракета стала первым испытанием для нового немецкого противоракетного щита (Die Welt, Германия)
  • 13.01 09:04
  • 1
Жиль Грессани, эксперт по вопросам геополитики: "Доктрину Трампа можно выразить одним понятием: реколонизация" (Le Monde, Франция)
  • 13.01 08:55
  • 1
Командир дивизиона ЗРК рассказал, как ПВО сбила истребитель F-16
  • 13.01 07:30
  • 33
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 13.01 01:18
  • 1
МИД КНР призвал США не прикрывать интересы в Арктике защитой от Китая и России
  • 12.01 23:33
  • 3
О России и Иране - в свете последних событий
  • 12.01 18:23
  • 1
Противник утверждает, что ВС РФ начали применять БПЛА «Герань-5»
  • 12.01 18:16
  • 1
Удар «пустой болванкой Орешника»: стоит ли переживать о том, что без взрывчатки