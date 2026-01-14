Войти
Новый южнокорейский истребитель KF-21 Boramae завершил программу испытаний

Южная Корея готовится принять на вооружение новый истребитель KAI KF-21 Boramae. Как сообщает южнокорейская пресса, самолет завершил программу испытаний.

Южнокорейский новейший истребитель KAI KF-21 Boramae завершил программу испытаний и готов к принятию на вооружение. Как подчеркивается, корейцы не стали экономить и привлекли к испытаниям сразу шесть прототипов, построенных в 2022-2023 годах. В общей сложности они совершили 1600 полетов, отработав 13 тысяч испытательных задач. При этом ни одного летного инцидента с новым самолетом допущено не было.

Южнокорейские ВВС ожидают первую партию новых истребителей во второй половине этого года, точные сроки пока не называются. Всего в партию войдет 20 серийных самолетов, сборка которых уже идет.

Новый истребитель относится к поколению 4++, т.е. хотя и обладает некоторыми элементами истребителя пятого поколения, но им не является. На данный момент корпорация Korean Aerospace Industries (KAI) на основе нового самолета разрабатывает три новые модификации: самолет РЭБ KF-21EA (Electronic Attack), истребитель с расширенными возможностями KF-21EX, который будет еще ближе к пятому поколению, и специальный экспортный вариант KF-21SA с открытой архитектурой.

