Глава КГНЦ: "Буревестник" с помощью ИИ обрабатывает огромный массив данных

Ракета может летать как на больших, так и малых высотах

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Крылатая ракета "Буревестник" использует технологии искусственного интеллекта (ИИ) для обработки большого массива данных, в том числе рельефы местности и звездное небо. Об этом заявил научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин.

"Он ["Буревестник"] может лететь как на высоких, так и на малых высотах, что делает его малозаметным. Кроме того, в его системах управления используется искусственный интеллект, который обрабатывает огромный массив данных - карты с рельефом местности и звездного неба и прочие заложенные в него данные", - рассказал он в интервью "Российской газете".

О "Буревестнике"

В марте 2018 года в послании Федеральному собранию Путин заявил, что в России разработана малогабаритная ядерная энергоустановка, которую можно использовать в крылатой ракете, за счет чего та получит практически неограниченную дальность. Как отмечал президент, ракета будет низколетящей, малозаметной, с непредсказуемой траекторией полета и получит ядерную боевую часть.

По результатам голосования на сайте Минобороны России ракета получила название "Буревестник". Это был первый в истории России случай, когда название для оружия выбиралось общенародным голосованием. Ранее его определяли военные.

Разработка ракеты была начата после выхода США в декабре 2001 года из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. Создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности, предотвращение любой агрессии в отношении России и ее союзников, подчеркивали в Минобороны РФ.

В Пентагоне признавали, что ракета "Буревестник" способна дать возможность наносить удары с практически любого вектора "благодаря своей чрезвычайной дальности и автономности".

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Верховному главнокомандующему Владимиру Путину 26 октября сообщил о завершении испытаний "Буревестника". В ходе испытаний ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолела 14 тыс. км, что, по словам начальника Генштаба, не является пределом. Он подчеркнул, что во время полета "Буревестника" были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и "тем самым продемонстрированы высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны".