Китай осуществил свой первый в 2026 году космический запуск

Ракета-носитель "Чанчжэн-6"
Ракета-носитель "Чанчжэн-6".
Источник изображения: © REUTERS/China Daily

CASC успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-50-1

ПЕКИН, 13 января. /ТАСС/. Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) осуществила свой первый в нынешнем году запуск, успешно выведя на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-50-1 ("Яогань-50-1"). Об этом компания сообщила на своей странице в социальной сети WeChat.

Как уточняется, старт состоялся во вторник в 22:16 по пекинскому времени (17:16 мск) с космодрома Тайюань (северная провинция Шаньси). CASC произвела запуск при помощи ракеты-носителя CZ-6 ("Чанчжэн-6"). Для серии "Чанчжэн" это 624-я по счету миссия.

Yaogan-50-1 предназначен для содействия проведению работ по оценке земельных ресурсов, нужд сельского хозяйства, а также предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, создавая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для исследования Луны. При поддержке государства китайские специалисты прорабатывают возможности для изучения астероидов и Марса. На орбите Земли функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2025 году Китай осуществил 92 запуска, побив собственный рекорд. 

